Op de apenrots van de wereldpolitiek staat Macron naast Trump

Dat in ieder geval is de overtuiging van de Franse president, die zich ter ere van de verjaardag van zijn presidentschap zondag bijna drie uur lang op televisie liet interviewen. “Tien dagen geleden wilde Trump zich nog terugtrekken uit Syrië. Wij hebben hem ervan overtuigd dat hij er moet blijven”, zei Macron onder meer. Het leek hem ook gepast dat Frankrijk gesprekken op gang brengt die een oplossing voor Syrië dichterbij moeten brengen.

Voor de gelegenheid had hij plaatsgenomen voor een raam in het Parijse Chaillot Theater, waardoor de verlichte Eiffeltoren op de achtergrond met zijn zelfverzekerde boodschap meetwinkelde. Macron vertelde ook dat niemand minder dan hijzelf op het idee was gekomen om bij de vergeldingsaanval van afgelopen weekeinde alleen raketten te richten op faciliteiten waar chemische wapens worden gemaakt of opgeslagen.

Grootspraak

Maar het is de vraag of dat meer is dan grootspraak. Gisteren verklaarde een woordvoerder van het Witte Huis dat er in het beleid van Trump geen verandering is opgetreden: nog altijd is het plan dat Amerikaanse troepen zich zo snel mogelijk uit Syrië terugtrekken. Macron moest het verkeerd begrepen hebben, vermoedden ze in Washington.

Wat er ook van waar is, het lijkt een nieuw hoofdstuk in wat een voortdurende wedstrijd borstklopperij lijkt te zijn tussen de president van de Verenigde Staten en die van Frankrijk

Wat er ook van waar is, het lijkt een nieuw hoofdstuk in wat een voortdurende wedstrijd borstklopperij lijkt te zijn tussen de president van de Verenigde Staten en die van Frankrijk. Want waar decennialang de positie van belangrijkste Europese gesprekspartner voor Amerika ingenomen leek te worden door de Britse premier, waren bij het aantreden van Macron de kaarten plots anders geschud. Engeland, het land dat zich voorheen liet voorstaan op zijn ‘special relations’ met de VS, is druk met de Brexit. Tegelijkertijd was de natuurlijke vervanger en Duitsland, de economische motor van Europa, lang gepreoccupeerd met coalitie-onderhandelingen.

Met groot enthousiasme vulde Macron het gat dat gevallen was. Maar anders dan Europese leiders eerder lijkt hij Trump aan te spreken op een ander level: niet cerebraal, maar met lichaamstaal. Zo was er die keer dat Macron, vlak na zijn aantreden, op een internationale Navo-top Trump straal negeerde: hij liep langs hem heen en omhelsde Angela Merkel. Tijdens een persconferentie eerder die dag had Macron de hand van Donald Trump op nogal agressieve wijze geschud, met witte knokkels en een verbeten gezicht.

De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump drukten elkaar vorig jaar de hand tot hun knokkels wit werden. © AFP

Het was misschien een represaille voor Trumps openlijke steun aan Macrons tegenstander Marine le Pen, vóór de verkiezingen, analyseerde men. Maar Macron vertelde dat hij het zo had gedaan om respect af te dwingen. “Trump volgt de logica van kracht”, zei hij. Daar kan hij wel wat mee. “Het zit mij zeker niet in de weg.”

Sindsdien in ieder geval is het koek en ei tussen beide heren. Over een week is Macron te gast op Trumps eerste staatsbanket in het Witte Huis. Het is een wederinvitatie na de grootste manier waarop Macron het echtpaar Trump op 14 juli vorig jaar onthaalde: met een grootse militaire parade en een sterrendiner op de Eiffeltoren. Ook die dag werd langdurig handen geschud, maar toen met overdreven warmte.

President Trump (VS) en Macron (Frankrijk) ontmoetten elkaar vorig jaar in Parijs met hun echtgenotes. © EPA

Macron is een ‘great guy’, zegt Trump inmiddels: hij noemt zijn 40-jarige Franse ambtsgenoot inmiddels ‘slim’ en ‘sterk’. Volgens Macron bellen ze vaak. De internationale pers ziet onderwijl overeenkomsten tussen beide mannen: behalve krachtpatsers zijn ze beide nieuw in het vak. Ook opvallend is dat ze allebei 24 jaar met hun echtgenote schelen.

Zelf zien ze nog iets anders. Macron tegen de BBC: “Ik ben direct en eerlijk, hij is dat ook. Soms kan ik hem ergens van overtuigen, soms lukt dat niet.”

