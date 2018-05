Op de A2 blijft het 130 km/h, tot grote teleurstelling van omliggende gemeente

Al jaren vecht zij tegen de snelheidsplannen van de VVD-verkeersministers in Den Haag voor het verbrede stuk A2 dat dwars door de gemeente (onder andere Abcoude en Vinkeveen) loopt. Gisteren verloor De Ronde Venen bij de Raad van State haar hoger beroep tegen een eerdere rechterlijke uitspraak uit september. De snelheidsverhoging naar 130 kilometer in avond en nacht blijft overeind. Waarschijnlijk gaat het nu overdag ook die kant op, zoals toenmalig minister Melanie Schultz al in 2015 aankondigde.

Krap tien jaar geleden begon de verbreding van de A2 tussen het Amsterdamse Holendrecht en Maarssen van zes naar tien stroken. Ter compensatie voor omwonenden beperkte het ministerie van infrastructuur de snelheid van 120 tot 100 kilometer maximaal per uur. “Maar die afspraak stond niet zwart op wit. Het asfalt was begin 2012 nog niet afgekoeld of minister Schultz verhoogde de maximumsnelheid tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends naar 130”, aldus wethouder Kiki Hagen .

Omdat de gemeente ook onder aanvliegroutes van het fors groeiende Schiphol ligt, wilde De Ronde Venen bij de zaak geluidsoverlast en luchtvervuiling van ál het verkeer meerekenen. De Raad van State zegt nu dat het Rijk alleen de A2 mag berekenen en geen rekening hoeft te houden met de groei van het geluid van Schiphol. “Eigenaardig”, aldus Hagen. “Want voor onze eigen ontwikkelingsplannen moeten we wel de A2- én Schipholoverlast bij elkaar optellen. En die is voor de gezondheid van onze inwoners uiteraard ook van groot belang.”

In 2016 kwamen de milieutechnische rekenmodellen die het ministerie hanteert ter discussie. Ook willen diverse gemeentes de strengere uitstootnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie gaan nastreven in plaats van de ruimere Brusselse maxima die Den Haag hanteert.