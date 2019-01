Op Blue Monday kleurt de maan rood

Maandag 21 januari is het Blue Monday, werelddepressiedag, maar de maan maakt er juist een spektakeldag van. In de vroege ochtend trekt ze door de schaduwkegel die de aarde achter zich werpt, en blijft van het schijnsel van de volle maan slechts een rode gloed over, een bloedmaan.

Hap uit de schijf

Het schouwspel begint even na half vier, als de maan de zogeheten bijschaduw binnengaat en iets van haar helderheid verliest. Dit is het gebied van waaruit de aarde een deel van het zicht op de zon wegneemt. Een uur later treedt de maan de kernschaduw binnen en wordt er een hap uit de schijf genomen. Tussen kwart voor zes en kwart voor zeven is de verduistering compleet. Daarna herhaalt de voorstelling zich in omgekeerde volgorde. Om tien voor negen is de eclips afgelopen, maar dan is de maan al een paar minuten achter de horizon verdwenen.

Tijdens een maansverduistering staat de aarde precies tussen zon en maan in. Daardoor is het bij een eclips altijd volle maan. Maar doordat het baanvlak van de maan niet precies in het baanvlak ligt waarmee de aarde om de zon draait, is er niet bij iedere volle maan een verduistering. Meestal scheert ze onder of over de schaduwkegel van de aarde heen.

Er zijn twee tot vier verduisteringen per jaar, maar die zijn lang niet allemaal totaal, en ook niet allemaal in Nederland zichtbaar. De volgende totale maansverduistering die in Nederland goed te volgen is, is op 7 september 2025. Maar zoals nu het allerlaatste stukje van het spektakel achter de horizon plaatsvindt, missen we dan het begin.

Pas op 20 december 2029 is er een totale eclips die in Nederland geheel van begin tot einde valt waar te nemen.

Het KNMI verwacht voor maandag een koude, maar heldere ochtend.