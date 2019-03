Op bezoek bij Sunweb: met zeven renners, veertien fietsen en 400 bidons naar De Omloop

Maar voordat die renners daar zijn, moet er een hoop worden geregeld. Naast de renners zijn nog tien andere mensen van Sunweb aanwezig, evenals onder meer 400 bidons, 38 wielsets, 14 fietsen en tientallen cranberry/kokos-energierepen. Hoe komen mensen en materiaal allemaal op tijd in België?

Deventer: het hoofdkantoor

In Deventer, op het hoofdkantoor van de ploeg vlak bij de A1, wordt de planning tot in detail voorbereid. Marloes Poelman, al jarenlang actief binnen de ploeg, is ‘finance & operations manager’. Dat houdt in dat ze onder meer verantwoordelijk is voor de planning van het team. Ze studeerde biologie. En daarbij is ze behoorlijk vertrouwd geraakt met Excel. Geen fancy programma’s bij Sunweb, nee, good old Excel is meer dan genoeg om de gehele planning bij te houden, zegt ze.

Wie het toilet uit komt, moet de deur rustig open doen om te voorkomen dat hij of zij niet de koffiekan van een collega uit diens handen stoot

Poelman ontvangt in de kantine van het kleine hoofdkantoor in Deventer. Vooraf werd een beetje aan ‘verwachtingsmanagement’ gedaan. Stel je niet te veel voor van de plek, had de persman van de ploeg vooraf geappt. Pas echt mooi wordt het in mei, als er een nieuwe locatie wordt geopend.

Sunweb, met inmiddels ook een dames- en een ontwikkelingsteam, is het huidige epicentrum namelijk flink ontgroeid. In de werkruimte bouwen drie man zij aan zij nieuwe fietsen op. Wie het toilet uit komt, moet de deur rustig open doen om te voorkomen dat hij of zij niet de koffiekan van een collega uit diens handen stoot. Vergaderzalen zijn gedwongen omgetoverd tot werkplekken. Zelfs iemand als Poelman moet flexwerken. “Maar ik heb mijn plek graag opgegeven hoor.”

Begint voor wielerfanaten het seizoen met ‘De Omloop’ pas echt, bij Sunweb zijn de teams al weken op pad. Trainingskampen, kleinere rondes in bijvoorbeeld de Portugese Algarve, Tom Dumoulin en Wilco Kelderman lieten zich voorin zien in de Verenigde Arabische Emiraten.

De machine draait al, zegt Poelman. Wat dat betreft is de eendagskoers Omloop het Nieuwsblad slechts een kleine bliep op de radar, logistiek gezien al helemaal. Toch is het wat meer werk dan het rijschema voor een willekeurig amateurvoetbalteam op een zaterdagochtend.