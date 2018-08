Op bezoek bij de helpdesk van BuZa: 'Het is mooi, emotioneel en dankbaar werk'

Een forse bos paarse lelies en vlambloemen staat pontificaal op tafel tussen de bellende telefonisten. Afzender: een vader wiens dochter afgelopen zondag op het Indonesische eiland Lombok zat. Hij kon na de aardbeving daar geen contact met haar krijgen en belde ten einde raad met de helpdesk van het ministerie van buitenlandse zaken. Daar stelden ze hem gerust. Uit dank kwamen er bloemen naar Den Haag.

"Het is mooi, emotioneel en dankbaar werk waarbij we met veel leed te maken hebben", vertelt Tessa Martens. Ze is sinds de jaren negentig betrokken bij de hulpverlening aan Nederlanders over de grens en leidt sinds negen jaar de afdeling consulaire zaken, zeg maar: de crisisafdeling. "Mijn mooiste baan ooit bij het ministerie." Met veel Nederlanders op vakantie is dit voor haar hoogseizoen. Haar vrije dagen neemt ze steevast op buiten de Nederlandse zomer.

Martens vertelt over een Nederlands gezin met drie jonge kinderen dat tijdens hun evacuatie van de Gili-eilanden, die voor de kust van Lombok liggen, was opgesplitst: vader belandde met de paspoorten op Bali, de boot van moeder en kinderen legde aan bij Lombok. "Het hele gezin was in paniek. Gelukkig hadden ze kopieën van de paspoorten in hun telefoon staan en kon een uit Jakarta ingevlogen ambassademedewerker toch een vlucht naar Bali voor ze regelen. Zonder ons waren ze radeloos geweest."

Deze week stond Martens' afdeling goeddeels in het teken van de aardbevingen op Lombok. Zondagmiddag wilde ze net naar haar tante in Wassenaar toen ze het nieuws vernam. De rest van de dag beantwoordde ze met haar collega's honderden telefoontjes. "Bij calamiteiten is het mobiel verkeer vaak uit de lucht. Familie kan geen contact krijgen, schrikt zich dood en belt ons. Gelukkig werd vrij snel duidelijk dat er geen Nederlanders ernstig gewond waren."

3000 vragen

Dagelijks komen er zo'n 3000 vragen binnen bij de helpdesk, die sinds 2,5 jaar dag en nacht bereikbaar is. Het leeuwendeel gaat over onschuldige zaken, zoals expats die hun paspoort willen verlengen of - waargebeurd - een Amerikaan die wil weten waar hij in de VS stroopwafels kan kopen.

In een op de twintig gevallen is het mis of lijkt het mis en komt de afdeling van Martens in actie. "De dossiers waarin wij hulp bieden variëren van een gestolen handtasje tot ziekenhuisopnames, van psychische problemen tot moord. We staan ook Nederlanders bij die in het buitenland zijn gearresteerd. Dat gaat jaarlijks om zo'n 1350 gevallen. En dan zitten er nog rond de 2000 Nederlanders vast."

Bij elk onheilsbericht dat deze zomer het nieuws haalde, weet Martens precies welke hulp is geboden. Toen eerder deze maand een backpacker tijdens een kajaktocht in Laos vermist raakte, drong Nederland er bij de lokale autoriteiten op aan de zoektocht voort te zetten. Na een familiedrama in New York ving de Nederlandse consul-generaal de ingevlogen familie op. Dat het kabinet de afgelopen jaren een reeks ambassades heeft gesloten, bemoeilijkt het werk volgens Martens niet echt. "We hebben op die plekken goede contacten met andere EU-landen die er wel een ambassade hebben."

In 95 procent van de vermissingszaken die de consulaire afdeling bereikt, loopt het goed af, zegt Martens. "Dan blijkt dat iemand even geen internet had of er geen goede afspraken met het thuisfront zijn gemaakt." De toegenomen communicatiemogelijkheden hebben geleid tot meer zorgen. "Vroeger viel er na drie weken eens een briefkaart op de mat en maakten mensen zich tussentijds geen zorgen. Nu krijgen we véél vaker meldingen dat men geen contact kan krijgen en iemand als vermist wil opgeven. Het is niet aan mij om die zorgen te bagatelliseren. We nemen elke melding serieus."