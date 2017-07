Oostenrijk zegeviert in debutantenbal

De kostbare treffer kwam na een kwartier op naam van Nina Burger. Het was de 33ste goal van de aanvoerder in de nationale ploeg. Ze is al topscorer aller tijden van het Oostenrijkse vrouwenteam. Middenveldster Lara Dickenmann leidt het Zwitserse klassement met veertig treffers. In het duel met Oostenrijk kon ze echter niet tot scoren komen.

Rahel Kiwic kreeg na een uur bij Zwitserland de rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken ­tegenstander. Met tien vrouwen kon de nummer zeventien van de wereldranglijst de gelijkmaker niet afdwingen.

In Tilburg won Frankrijk het andere duel in groep C van IJsland: 1-0. De Fransen hadden beste kansen, waaronder een kopbal op de lat van aanvoerder Renard, maar leken niet langs de stevige IJslandse verdediging te komen.

Het fysieke spel kostte IJsland uiteindelijk wel de kop. Amandine Henry kreeg een penalty toen zij in het strafschopgebied ten val werd ­gebracht. Eugénie le Sommer scoorde vanaf de stip het winnende doelpunt.

