Oostenrijk moet Goede Vrijdag-discriminatie stoppen

“Dit vormt een door het Unierecht verboden discriminatie op grond van godsdienst”, aldus het Hof in Luxemburg.

Lees verder na de advertentie

De speciale Goede Vrijdag-behandeling geldt voor de Augsburger Bekenntnis, de Helvetisches Bekenntnis, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelisch-Methodistische Kerk. Als leden van deze vier kerken geen gebruik maken van hun recht op een vrije dag en werken op Goede Vrijdag, krijgen zij een feestdagenvergoeding.

De kwestie was aangekaart door Markus Achatzi, werknemer van het Oostenrijkse detectivebureau Cresco Investigation. Hij voelde zich gediscrimineerd omdat hij die feestdagvergoeding niet kreeg. Hij ging eerst naar een Oostenrijkse rechtbank, maar die wilde van het EU-Hof weten of de Oostenrijkse regeling is toegestaan volgens het Europese discriminatieverbod.

Ook andere werknemers Dat is zij dus niet. ‘Zolang Oostenrijk zijn wetgeving niet aanpast om de gelijke behandeling te herstellen, is een particuliere werkgever voor wie die wetgeving geldt, verplicht om ook aan zijn andere werknemers het recht op een vrije dag op Goede Vrijdag toe te kennen’, zo staat in het arrest. Bedrijven moeten hun handelwijze dus onmiddellijk aanpassen, vooruitlopend op een wetswijziging. Werkgevers blijven wel het recht houden om individuele verzoeken om een vrije dag op te nemen te weigeren. Maar als ze dat doen, zijn ze wel verplicht tot het uitbetalen van die extra feestdagenvergoeding. Het Hof komt tot het oordeel dat de wetgeving niet kan worden beschouwd als noodzakelijk voor de bescherming van de vrijheid van godsdienst Als argument vóór de speciale behandeling van leden van de vier geloofsgemeenschappen stelde Oostenrijk dat de viering van Goede Vrijdag juist voor hen een bijzonder belang heeft. Dat is een beroep op de vrijheid van godsdienst, die dergelijke uitzonderingen soms toestaat. “Het Hof komt echter tot het oordeel dat de wetgeving niet kan worden beschouwd als noodzakelijk voor de bescherming van de vrijheid van godsdienst.”

Lees ook: