Oostenrijk maakt wegens de kou een uitzondering op ‘boerkaverbod’

In de bewoonde gebieden is het minder fris dan boven op de berg: -23,1 graden in Obergurgel. Op een gedeelde tweede plaats staat het iets bekendere Lech, waar de koninklijke familie momenteel vakantie viert, met -22,8.

Lees verder na de advertentie

Records vallen ook in de hoofdstad Wenen waar meer wordt gestookt dan ooit, vooral ‘s morgens als velen zich klaarmaken voor werk of school.

De Oostenrijkse wetgever heeft voorzien in barre winters zoals deze

Afgelopen weekeinde bevroren spinnen en insekten er op de huisdierenbeurs. Zelfs begraven is duurder, omdat de bevroren grond zwaarder materieel vergt.

Op de skipistes en in de stadsstraten is het zaak dat mensen zich goed te kleden op de ijzige wind en sneeuw om het bevriezen van lichaamsdelen te voorkomen.

Maar hoe zit het ook alweer met het Oostenrijkse verbod op gezichtsbedekking? Dat ging vorig jaar in oktober in om de integratie te bevorderen en heet in de volksmond boerkaverbod. Zowel voorhoofd als kin moet te zien zijn, stelt de Oostenrijkse wet. Op het dragen van een boerka of nikab staat een straf van maximaal 150 euro. Dat geldt ook voor carnavalsmaskers.

Maar de wetgever heeft voorzien in barre winters zoals deze. Daarom kon de overheid begin deze week toestemming geven voor een officiële uitzonderingsperiode. Het dragen van skihelmen, skibrillen, sjaals en hoge kragen is zodoende nu niet strafbaar.

Overigens heeft het verbod sinds de invoering nog niet tot complicaties geleid. Zelfs Arabische toeristen hadden er begrip voor, aldus persbureau DPA.