Oostenrijk geeft asielzoeker levenslang voor oorlogsmisdaden

Een Oostenrijkse rechter heeft een Syrische asielzoeker veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, nadat hij schuldig werd bevonden aan oorlogsmisdaden. De man, waarvan de naam onbekend is, heeft in 2013 en 2014 in de Syrische stad Homs twintig gewonde en ongewapende strijders van het regeringsleger van de Syrische president Assad gedood. Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard gaat het om een 27-jarige Palestijn die is opgeroeid in een vluchtelingenkamp nabij Homs.

De misdaden kwamen aan het licht toen de man zijn bloederige verhaal vertelde aan een mede-asielzoeker in een opvangcentrum in Tirol. Hij was zo verontwaardigd dat hij het verhaal aan de politie meldde. De verdachte bekende eerst de feiten tijdens het verhoor, maar trok die later, na overleg met zijn advocaat weer in. Zijn bekentenis zou verkeerd vertaald zijn. De rechter verwierp dat en de man werd alsnog veroordeeld.

In Oostenrijk zitten meerdere mensen vast die tegen het regime van Assad vochten, de meesten van hun komen uit jihadistische kringen. Van welke militie de veroordeelde Syriër deel uitmaakte is onduidelijk. Het is de eerste keer dat in het Alpenland iemand wordt veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog.

De verschillende oorlogsmisdaden liggen vast in de Conventies van Geneve. Die zeggen onder andere dat het strafbaar is om gewonde soldaten te doden. De man is in Oostenrijk veroordeeld omdat uitlevering aan Syrië niet mogelijk is.

Nederland heeft nog niemand veroordeeld voor oorlogsmisdaden in Syrië, maar de Oostenrijkers geven volgens Goran Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, wel een goed signaal. "Er wordt erg de focus gelegd op het bestrijden en straffen van terrorisme, terwijl oorlogsmisdadigers in de Syrische oorlog te vaak straffeloos blijven," zegt Sluiter.

