Oorverdovend klinkt het applaus voor de opgestapte Hans Alders

Alders was duidelijk geraakt door de staande ovatie in de monumentale kerkzaal. "De emoties slaan ogenblikkelijk op mijn stem. Dank u wel voor deze ontvangst", zei hij.

De bijeenkomst, waarvoor vele honderden inwoners van Appingedam waren uitgenodigd, was aanvankelijk bedoeld als informatieavond over het stilleggen van de huizenversterking in het aardbevingsgebied, maar kreeg het karakter van een afscheid nadat woensdag bekend werd dat Alders vertrekt omdat hij de houding vanuit Den Haag beu is.