Oorlogstaal VS neemt af, dreigen met sancties tegen Noord-Korea blijft

Doel van de verklaring die de ministers van buitenlandse zaken en defensie en de directeur van de Nationale Veiligheidsdienst vanochtend naar buiten brachten is Noord-Korea zo ver te krijgen het nucleaire wapenprogramma te ontmantelen. "De Verenigde Staten streven naar stabiliteit en vreedzame denuclearisatie. We blijven bereid te onderhandelen voor dat doel. Maar we zijn ook bereid om onszelf en onze bondgenoten te verdedigen", staat in de verklaring.

De VS lijkt daarmee het voorbeeld van China te volgen, dat zowel Noord-Korea als de VS opriep om minder fel te zijn. De afgelopen weken liep de spanning tussen de twee landen juist op. Beide landen dreigden openlijk met militaire acties. Aan de oostkust hield Noord-Korea de afgelopen dagen zijn grootste legeroefening ooit, terwijl Amerika met de komst van een vliegdekschip zijn slagkracht in de regio verder opvoerde.

Met elke provocatie, zet Noord-Korea de stabiliteit in Noord­oost-Azië op het spel

Nu lijkt de VS dus weer een wat vriendelijkere toon aan te slaan. "Eerdere inspanningen om de onwettelijke wapenprogramma's en ballistische tests van Noord-Korea een halt toe te roepen, zijn mislukt. Met elke provocatie, zet Noord-Korea de stabiliteit in Noordoost-Azië op het spel, en groeit de dreiging tegen onze bondgenoten en de VS", aldus de drie in hun boodschap. "We sporen de internationale gemeenschap aan om de druk op Noord-Korea te verhogen en het regime ervan te overtuigen terug te keren naar het pad van de dialoog."

Zwarte lijst Ook zou het Witte Huis bekijken of Noord-Korea weer op de lijst van staten die het terrorisme ondersteunen moet komen te staan. Pyongyang stond daar al eerder op, maar werd er in 2008 door oud-president George W. Bush weer afgehaald. Landen die op de lijst staan, zoals Iran, Syrië en Soedan, krijgen te maken met Amerikaanse sancties. Noord-Korea heeft nu al te maken met economische beperkingen. Alle goederen die het land in- of uitgaan worden gecontroleerd en verschillende grondstoffen uit de VS - maar ook uit de Verenigde Laten - mogen niet worden verkocht aan het land. Vrijdag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om over Noord-Korea te spreken. De VS zal daar vragen om nog strengere sancties tegen het land.

Mensenrechten Noord-Korea zelf toonde zich donderdag van een betere kant kant. Het land ging akkoord met de komst van een medewerkster van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met de rechten van gehandicapte personen. Noord-Korea krijgt al langer kritiek van de VN over de mensenrechten, volgende week mag de VN-expert een kijkje komen nemen. Catalina Devandas-Aguilar zal vooral kijken naar de situatie van kinderen. Haar komst kan als een kleine handreiking worden gezien van Noord-Korea richting de VN. Hoewel Noord-Korea de VN nog altijd beschouwt als een samenzwering van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, ratificeerde het land december vorig jaar het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een lichamelijke handicap.

