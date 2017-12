Oorlogen worden over de hoofden van kinderen uitgevochten

Internationale verdragen voor het beschermen van kwetsbare groepen, worden in de praktijk weinig nageleefd. Kinderen worden veelvuldig ingezet als menselijk schild, slaaf of kindsoldaat. Daarnaast is verkrachting in conflictgebieden nog steeds een veelvoorkomend probleem dat ook kinderen raakt. En kinderen die al slachtoffer zijn geweest, kunnen opnieuw misbruikt worden door troepen die hen bevrijden.

Toename Volgens Unicef-directeur Manuel Fontaine worden kinderen ook “doelgericht aangevallen. Ze worden blootgesteld aan bruut geweld thuis, op school en op het speelplein.” Unicef noemt de huidige cijfers ‘slechts een topje van de ijsberg’ en ziet een duidelijke toename van deze aanvallen. Een van de oorlogen die al duizenden kinderen het leven heeft gekost is de strijd in Jemen. In de duizend dagen dat de oorlog daar nu duurt werden zo’n vijfhonderd kinderen (dodelijk) slachtoffer. In de oorlog in Jemen zijn 500 kinderen omgekomen. Maar zo'n 1,8 miljoen kinderen in het land zijn ondervoed. Naast de grote behoefte aan humanitaire hulp zijn 1,8 miljoen kinderen ondervoed. Volgens Unicef zijn 385.000 gevallen zo ernstig dat de kans op sterfte groot is wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan deze hulp. VN-coördinator Jamie McGoldrick sprak zich onlangs al uit over de situatie in Jemen. Zo noemde hij de strijd ‘nutteloos en absurd’. Het land wordt momenteel op veel plekken bezet door Houthi-rebellen. Een internationale coalitie, geleid door Saudi-Arabië, probeert deze rebellen te verdrijven. Afgelopen dinsdag vielen er 68 doden door aanvallen op burgers.