Oomen imponeert in loodzware slotklim

Geheel in lijn met de ploegfilosofie sprak Sam Oomen (22) zich bescheiden uit over zijn eerste grote meerdaagse wedstrijd. In de Ronde van Spanje moet hij zich verder ontwikkelen. De Vuelta is niet bedoeld om zijn nog kale erelijst snel op te vullen.

Sunweb gaat behoedzaam met zijn jonge renners om. Een meerjarenplan fungeert als leidraad voor de toekomst. De resultaten, bijzaak tijdens die 'embryonale' fase als profcoureur, komen dan vanzelf. Tom Dumoulin, Oomens vier jaar oudere ploeggenoot, geldt als lichtend voorbeeld.

Oomen durft zich geen concrete doelen te stellen. Misschien blijft progressie wel uit. Realiteitszin kun je de voormalige student psychologie in elk geval niet ontzeggen. Vorig jaar bestond zijn programma uit kleine koersen. Daarin kon hij zich naar hartelust uitleven. Dit jaar heeft zijn wedstrijdagenda voor het eerst een volwassen inhoud.

Niet verwonderlijk dat hij zich voorzichtig uitdrukt. Hij kon zich niets bij de Vuelta voorstellen, bekende Oomen begin dit jaar. Drie weken aan één stuk hardrijden. Bergen, negen aankomsten bovenop, de moordende hitte. Logisch dat hij zijn verwachtingen bescheiden houdt. Dat het zwaar ging worden wist de jonge klimmer. Maar dat de talentvolle renner de eerste week zo goed voor de dag zou komen, daar had Oomen alleen van kunnen dromen. Hij drukte nadrukkelijk zijn neus tegen het venster, zoals dat heet.

Ook gisteren beleefde de Brabander een mooie etappe, zei hij na afloop opgetogen. Oomen kwam knap als achtste boven op de Cumbre del Sol, na een moorddadig zware slotklim aan de Costa Blanca. Chris Froome won daar voor het eerst dit jaar een etappe, op dezelfde 'muur' waar de Brit het twee jaar geleden moest afleggen tegen een jubelende Dumoulin.

De klim was iets meer dan vier kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8, met uitschieters naar 21. Oomen had de loodzware slotkilometers naar omstandigheden goed verteerd. Veelzeggend was dat hij geen centimeter week voor ervaren zwaargewichten als Fabio Aru, Vincenzo Nibali en Alberto Contador. Oomen schoot dankzij zijn mooie prestatie naar een twaalfde plek in het algemeen klassement.

En dat voor een jonge coureur wiens rol deze Vuelta hoogstens dienend genoemd kan worden. Oomen rijdt in dienst van zijn grote voorbeeld Wilco Kelderman, gisteren zesde in de slotklim. Het is een rol waarin de rossige Tilburger zich prima thuisvoelt. In tegenstelling tot zijn ploeggenoot Warren Barguil, die zaterdag om disciplinaire redenen naar huis werd gestuurd (zie kader).

Als nieuweling ontdekte Oomen zichzelf als klimmer. Hij miste de kracht om zich in de sprint te mengen, maar kwam er gaandeweg tijdens buitenlandse koersen met wielervereniging Pijnenburg achter dat zijn talenten elders lagen. "Maar het echte besef dat ik talent had voor wedstrijden waarin het bergop ging, kwam pas toen ik voor Rabobank koerste."

In 2014 maakte hij de overstap naar het Rabo Development Team, een opleidingsploeg. Daar werd hij eind 2015 opgemerkt door Giant-Alpecin, het team met blikvanger Dumoulin dat sinds dit jaar als Sunweb in het peloton fietst. Oomen heeft zich tot en met 2020 aan de ploeg verbonden. Tegen die tijd ziet het talent wel waar hij staat. Niet eerder.

Ongehoorzame barguil uit koers De Fransman Warren Barguil is door Sunweb uit de Ronde van Spanje gezet. De schaduwkopman zou zich niet aan de teamorders hebben gehouden tijdens de zevende etappe. Barguil reed tegen de afspraken in door nadat Wilco Kelderman een lekke band kreeg. "Barguil heeft duidelijk gemaakt dat zijn koerswijze niet in overeenstemming was met de doelen van de ploeg", meldde Sunweb in een persbericht. Tussen de teamleiding en de ambities van Barguil schuilt een flinke kloof. De Franse klimmer, die in de Tour twee etappes en de bergtrui won, neemt geen genoegen met een rol achter Tom Dumoulin en Kelderman. Barguil kocht daarom vorige maand zijn contract af. Hij begint in januari bij het Franse Fortuneo-Oscaro.

