Zoek niet naar de naam van Tom Dumoulin op de startlijst van de enige Nederlandse en Belgische meerdaagse wielerwedstrijd in de WorldTour. Dumoulin geeft momenteel de voorkeur aan een reeks kersmiskoersen boven de BinckBank Tour. De absentie van de nummer twee uit de Tour de France belooft deze week in elk geval een boeiende strijd op de wegen in België en Nederland.

Kanshebbers zijn er genoeg om Dumoulin als winnaar van de BinckBank Tour op te volgen. Niki Terpstra bijvoorbeeld. De Nederlander won de editie van 2016. De kopman van Quick Step treft een parcours aan dat voor de verandering de Ardennen mijdt. De etappes in Zuid-Limburg en door het heuvellandschap rond Oudenaarde zijn aardige alternatieven maar zeker geen onneembare obstakels zoals de vileine bergjes in de Ardennen.

Van de ruim 160 renners die starten, komen meer dan zestig coureurs uit de Benelux

Wat voor Terpstra geldt, geldt zeker voor Lars Boom. In 2012 reed Boom met een vergelijkbaar parcours naar de eindzege. De Brabander die onlangs in opspraak raakte nadat hij de Belg Preben van Hecke een klap verkocht, zint op dubbel eerherstel. Boom werd afgelopen winter geopereerd vanwege hartritmestoornissen. Zijn herstel duurde langer dan gehoopt.

Er zijn nog meer Nederlanders die zich kansrijk achten om Dumoulin op te volgen. Team Sky rekent op Dylan van Baarle als grote troef. De Nederlands kampioen tijdrijden wordt in staat geacht met de besten mee te komen over de Vlaamse kasseien.

Belgen Maar het zwaartepunt ligt in de Vlaamse heuvels. Het zijn dan ook vooral de Belgen die de meeste aanspraak maken op de eindzege komende zondag in Geraardsbergen. Tim Wellens won in 2014 en 2015, toen de koers nog de Eneco Tour heette. De andere grote naam is die van Greg van Avermaet. De laatste vier jaren eindigde hij steevast in de topvijf. Van Avermaet die acht dagen lang de gele trui droeg in de Ronde van Frankrijk, aast dit seizoen nog altijd op een eindzege in een wedstrijd. De Belgische klassiekerspecialist won een aantal etappes, maar greep in de eendaagsekoersen telkens naast de hoofdprijs. De Belgen hebben nog meer ijzers in het vuur: Jasper Stuyven en Olivier Naesen bewezen al meermaals dat met hen rekening moet worden gehouden. Fabio Jakobsen is hard op weg om naam voor zichzelf te maken als ijskoude afmaker

Doorweekt Van de ruim 160 renners die vandaag in het doorweekte Friesland van aan de start van de eerste etappe verschenen, komen meer dan zestig coureurs uit de Benelux. Behoudens de Deense outsiders Michael Valgren, Mads Pedersen en Kragh Andersen, lijkt de opvolger van Dumoulin dit jaar dicht bij huis te moeten worden gezocht. Dat is het nadeel van de plek op de wielerkalender van de BinckBank Tour, nauwelijks twee weken na het sluiten van de Ronde van Frankrijk. Chris Froome, Nairo Quintana en nu dus ook Dumoulin zijn met geen stok naar Nederland en België te bewegen. In elk geval niet zonder een grote zak met geld waarmee de kermiskoersen gewoonlijk zwaaien. Dat is enerzijds jammer voor het publiek, anderzijds begrijpelijk vanuit het perspectief van de klassementsrenners. Froome en Dumoulin streden in totaal zes weken om de leiderstruien in de Giro en Tour. De Binckbank Tour zou zomaar een ronde te veel kunnen zijn. Beiden hopen in Innsbruck volgende maand een gooi te doen naar de wereldtitel tijdrijden.