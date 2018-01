Ook Wiebes zit klem in Groningen

Eric Wiebes is geen man die problemen uit de weg gaat. Integendeel. Als wethouder in Amsterdam was hij belast met de chronisch hoofdpijn veroorzakende Noord-Zuidlijn. Als staatssecretaris in het vorige kabinet moest hij het monster dat Belastingdienst heet beteugelen. En nu is Wiebes de minister die de Groningers in het aardbevingsgebied gerust dient te stellen. Een maand geleden verzuchtte hij tijdens een Kamerdebat over de gaswinning, met gevoel voor zelfspot: “Je zult er verantwoordelijk voor zijn…”

Wiebes reist vandaag af naar Groningen. De afspraak met de lokale bestuurders was al langer gepland, maar krijgt vanwege de zware beving van eergisteren (Zeerijp, 3,4 op de schaal van Richter) een extra lading. Het programma is aangepast. De minister van economische zaken en klimaat zal beginnen met een bezoek aan het getroffen gebied.

Woorden

Wat heeft Wiebes Groningen te bieden? De verwachtingen in het noorden zijn hooggespannen. Tijdens een eerder werkbezoek, in november van het vorig jaar, zei de minister over het ‘gasdossier’: “Dit is een Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.” Afgelopen maandag was zijn reactie op de beving bij Zeerijp: “We moeten de gaswinning maximaal verminderen.”

Wat die woorden precies waard zijn, zal vandaag nog niet blijken. Dat er de komende jaren minder gas uit het Groningenveld wordt gehaald, is evident. Het staat zwart op wit in het regeerakkoord van Rutte III. Maar of het kabinet harder zal ingrijpen, waar Wiebes maandag voorzichtig op hintte, is nog onduidelijk. Het is niet de verwachting dat hij vandaag concreter wordt. De minister wil per se voorkomen dat hij een belofte aan Groningen doet die hij uiteindelijk niet waar kan maken. Het vertrouwen in ‘Den Haag’ is al te zwaar beschadigd om dat risico nog te nemen.

In het eerder genoemde Kamerdebat zei Wiebes ook: “We zitten zo klem als een deur, natuurlijk. Het minimum van winning is inmiddels het maximum. Het is een hoogst oncomfortabele situatie.” Het kabinet haalt dit jaar ongeveer 21,6 miljard kuub uit het veld bij Slochteren. Minder gas winnen stuit op allerlei bezwaren. Er zijn langlopende leveringscontracten met omliggende landen. En Nederland is nog altijd aan gas verslaafd. Afkicken is, aldus Wiebes, ‘een huzarenoperatie’. Dat is geen kwestie van jaren, maar van decennia.