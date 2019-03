Ook VS houdt Boeing 737 MAX aan de grond 

Piloten en luchtvaartmaatschappijen zijn volgens Trump al ingelicht. De FAA maakt later op de dag verdere details bekend.

Volgens Trump was het niet nodig om de vliegtuigen aan de grond te houden. De beslissing is vooral psychologisch belangrijk, gaf hij aan. Boeing steunt de beslissing, laat de vliegtuigbouwer weten. Het bedrijf zegt nog alle vertrouwen in de veiligheid van de 737 MAX-serie te hebben.

De stap van de VS komt nadat Canada eerder op de dag ook al het luchtruim sloot voor de toestellen. De Canadezen deden dat op basis van nieuwe informatie. Een dag eerder had Canada nog besloten geen stappen te nemen, terwijl Europese toezichthouders de 737 MAX al wel aan de grond hielden.

Zondag stortte in Ethiopië een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines neer, waardoor alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Eind oktober stortte eenzelfde toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neer in dat Aziatische land. De piloten van dat vliegtuig kampten onder meer met haperende hoogte- en snelheidsmeters waar de autopilot op reageerde. Boeing kwam na die crash met een aangepaste richtlijn voor piloten en kondigde deze week ook een software-update aan.

