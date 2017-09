Ook VN-onderzoek naar gifgasaanval wijst naar Assads regime

Onderzoekers van de Verenigde Naties zeggen dat de Syrische luchtmacht verantwoordelijk is voor de gifgasaanval op de plaats Khan Sheikhoun, waarbij in april zeker 83 doden vielen. De strijdkrachten van het regime zouden ook tientallen andere aanvallen hebben uitgevoerd met chemische wapens.

De VN-onderzoekers komen tot hun oordeel na gesprekken met tientallen getuigen, slachtoffers en hulpverleners en het bestuderen van satellietbeelden, foto's van bomscherven en rapporten. De commissie concludeert dat de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen waren. Ze noemt de aanval op Khan Sheikhoun, een noordelijk stadje in de provincie Idlib, een oorlogsmisdaad.

De Syrische regering heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van chemische wapens. De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens stelde eerder vast dat slachtoffers in Khan Sheikhoun waren blootgesteld aan het zenuwgas sarin. De OPCW zei niet wie daarvoor verantwoordelijk was. Daarnaar loopt nog een onderzoek, waarvan de resultaten in oktober worden verwacht.

De aanval op Khan Sheikhoun was voor de VS aanleiding voor een vergeldingsactie op een Syrische luchtmachtbasis met 59 kruisraketten. Ivanka Trump, de invloedrijke dochter van de Amerikaanse president zou, aangedaan als ze was door de beelden van de slachtoffers van de gifgasaanval, haar vader hebben aangezet tot militaire actie. Het Witte Huis wilde dat niet bevestigen.

Zenuwgas sarin

Frankrijk zei eind april al bewijs te hebben dat de Syrische regering achter de aanval in Khan Sheikhoun zit. In een rapport staat dat de Franse geheime dienst monsters heeft die uitwijzen dat het om het zenuwgas sarin ging dat in Syrië is gemaakt. "We weten op basis van een zekere bron dat de manier waarop de genomen monsters zijn gemaakt, typisch is voor de methode die in Syrische laboratoria is ontwikkeld", zei de Franse minister van buitenlandse zaken Jean-Marc Ayrault destijds.

Volgens het Franse rapport zijn jihadisten in de regio niet in staat om gifgas te maken en daarmee aanvallen uit te voeren. Maar Syrië zei dat het zijn volledige chemische arsenaal heeft opgegeven toen het zich in 2013 aansloot bij de OPCW.

De VN-onderzoekers bekritiseren naast Syrië ook de VS, vanwege een bloedige luchtaanval op een moskee in het Syrische dorp Al-Jina in maart. Bij dat bombardement kwamen zeker 38 mensen om het leven. De onderzoekers zeggen dat er onvoldoende maatregelen waren genomen om onschuldige slachtoffers te voorkomen. Het Pentagon bevestigde dat de Amerikanen het dorp had gebombardeerd. Maar het doelwit zou een vergaderplaats van Al-Qaida zijn geweest, tegenover de moskee.