Ook Vitesse raakt verdwaald in Europees voetbaldoolhof

Op de tweede speeldag van de Europa League is ook Vitesse verdwaald in het doolhof dat het Europese voetbal momenteel voor de Nederlandse clubs is. Na de 2-1 zege bij Ajax hoopte de ploeg van coach Fraser dat er iets te halen viel aan de Cote d'Azur, maar de Arnhemmers waren volstrekt kansloos tegen OGC Nice, de nummer acht van de Franse Ligue 1. Met 3-0 werd het krachtsverschil nog mild in cijfers uitgedrukt.

In een ambiance die Vitesse niet vreemd was - de Allianz Arena in Nice was nog niet voor de helft gevuld - had de thuisploeg aan een helft genoeg om het schrijnende verschil in kwaliteit ook op het scorebord zichtbaar te maken. Nadat kort na rust het licht uitviel en de wedstrijd een kwartier was onderbroken, geloofde Nice het allemaal wel. Zondag komt namelijk buurman Olympique Marseille op bezoek en voor even mocht Vitesse zich een gelijkwaardige tegenstander wanen.

Versterkt middenveld Net als tegen Ajax speelde Vitesse tegen Nice met een versterkt middenveld. De buitenspelers Rashica en Linssen lieten zich een linie zakken en moesten in de omschakeling met de eenzame spits Matavz voor gevaar zorgen. Die tactische vondst van Fraser pakte tegen Ajax goed uit, maar sorteerde tegen Nice niet het gewenste effect. Nimmer kon Vitesse voor enige dreiging zorgen voor het vijandelijke doel. Ook de terugkeer van Serero, die tegen Ajax geblesseerd uitviel, bracht niet wat Fraser had gehoopt. De Zuid-Afrikaan zou het spel van Vitesse van achteruit moeten opbouwen, maar de ex-Ajacied beperkte zich tot risicoloze balletjes breed. In de eerste helft viel hij twee keer in negatieve zin op. Eerst kreeg hij een gele kaart na een overtreding op Balotelli en later stond hij aan de basis van de tweede treffer van de thuisploeg. Ver op de helft van Nice schoof Serero de bal zomaar in de voeten van Saint-Maximin. De snelle en behendige aanvaller wist direct wat hem te doen stond en in zijn streven werd hem niets in de weg gelegd. Büttner hobbelde wat achter hem aan, Miazga vond het niet nodig hem aan te vallen en met een geplaatst schot passeerde Saint-Maximin in de verre hoek doelman Pasveer. Met dat doelpunt manoeuvreerde Nice Vitesse al na een helft in een kansloze positie. Na ruim een kwartier was de thuisclub op een simpele manier op voorsprong gekomen. Na een hoekschop van Lees-Melou kopte Dante ongehinderd door en had Büttner geen oog voor Plea, die van dichtbij Pasveer klopte. Met reddingen op inzetten van Saint-Maximin en Lees-Melou voorkwam de doelman dat Nice de voorsprong al eerder had uitgebreid.

Enige schrikmoment Na de tweede goal en de stroomstoring vond Nice het wel mooi geweest. De ploeg schakelde een paar versnellingen terug en al snel haalde de Zwitserse coach Favre spelmaker Seri en de aanvallers Balotelli en Saint-Maximin naar de kant. Voorzichtig zocht Vitesse de weg naar voren en Bruns had pech dat hij uit een vrije trap de paal raakte. Na dat enige schrikmoment versnelde Nice nog een keer en direct was het raak. Opnieuw Plea maakte er 3-0 van. Nice (Fra) - Vitesse (Ned) 3-0. (2-0). 17. Plea 1-0, 45. Saint-Maximin 2-0, 83. Plea 3-0. Scheidsrechter: Eskov (Rus). Toeschouwers: 15.006. Geel: Balotelli (Nice), Serero (Vitesse). Nice: Cardinale; Souquet, Bonfim Dante, Le Marchand, Jallet; Koziello, Seri (74. Tameze), Lees-Melou; Saint-Maximin (81. Srarfi), Balotelli (74. Knepe Ganago), Plea. Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner (47. Faye); Foor, Serero (79. Ali), Bruns; Rashica, Matavz, Linssen (87. Mount).

Komende tegenstander Zulte ook nog puntloos Lazio hield in groep K gelijke tred met OGC Nice door een 2-0 thuiszege op Zulte-Waregem. Die kwam tot stand in een vrijwel leeg Stadio Olimpico in Rome, dat plaatsbiedt aan 72.000 toeschouwers. Lazio moest nog één duel voor lege tribunes spelen als straf voor racistische spreekkoren van de fans. Buiten wat pers en een aantal officials waren alleen zo'n tweehonderd supporters van de Belgische club aanwezig. Lazio, in de Serie A vierde met vijf punten achterstand op de koplopers Napoli en Juventus, betrad het veld net als in de wedstrijd tegen Vitesse (3-2 voor de Italianen) met een veredeld B-elftal. Ook de licht geblesseerde Stefan de Vrij speelde niet mee. De Belgische ploeg, die met 5-1 had verloren van Nice, bleef ook nu zonder punten. Op 19 oktober (in België) en 2 november is Zulte-Waregem de tegenstander van Vitesse. Lazio Roma - Zulte-Waregem 2-0 (1-0) 18. Caicedo 1-0, 90. Immobile 2-0. Scheidsrechter: Lechner (Oos). Toeschouwers: 200. Geel: Baudry, Leya Iseka (Zulte-Waregem).