Ook turnster Simone Biles was slachtoffer van 'het monster'

Larry Nassar zal nooit meer vrijkomen. Maar het Amerikaanse turnen is nog lang niet verlost van de slepende misbruikzaak waar veel oud topturnsters door zijn beschadigd. Deze week meldde Simone Biles na lang zwijgen dat ze ook een van de slachtoffers is van de man die door de vrouwen wordt omschreven als 'een monster'.

Biles, de meest succesvolle turnster van deze generatie, zette een verklaring op Twitter waarin ze vertelt dat ze lang bang is geweest om haar verhaal te vertellen. "Jullie kennen mij als een gelukkig, lacherig en energiek meisje. Maar de laatste tijd voel ik me gebroken", vertelt Biles. "Hoe meer ik me probeer af te sluiten voor de stem in mijn hoofd, des te harder deze schreeuwt. Ik ben niet meer bang om mijn verhaal te vertellen."

In de afgelopen maanden kwamen door de MeToo-beweging steeds meer turnsters naar buiten met verschrikkelijke verhalen over Nassar. De arts kon decennialang zijn gang gaan zonder dat er iets aan gedaan werd.

Ongepast aanraken

De turnsters zagen hem als een vriend. Hij maakte misbruik van die vertrouwensband door de meisjes onder het mom van een medische behandeling ongepast aan te raken.

Jamie Dantzscher, lid van het team dat olympisch brons won in Sydney in 2000, vertelde vorig jaar in het tv-programma '60 minutes' van de Amerikaanse nieuwszender CBS over de 'speciale behandeling' die ook zij heeft ondergaan. Nassar ging met zijn vingers bij haar naar binnen, zogenaamd om haar heupen recht te zetten om de pijn in haar rug te verhelpen. Nassar gaf in de rechtbank toe dat hij deze behandelingen voor zijn eigen plezier uitvoerde en dat ze geen enkel medisch nut dienden.

Een slachtoffer zei dat ze bang was haar felbegeerde plek in de nationale selectie kwijt te raken

In oktober vorig jaar kwam voormalig topturnster McKayla Maroney, goud met haar team op de Olympische Spelen in 2012, naar buiten met haar verhaal. Het misbruik zou begonnen zijn toen ze 13 jaar oud was en stopte pas toen ze een punt zette achter haar turncarrière.