Ook Trump komt in verzet tegen staaldump

Wat zou de staalfabriek in IJmuiden een prachtig industrieel monument kunnen zijn, met haar markante hallen, smeltovens en installaties. Misschien kan een ingehuurde landschapsarchitect inspiratie opdoen in Wallonië, waar oude fabrieken zijn vervallen tot fotogenieke ruïnes, of in Duisburg, waar de gemeente een park heeft gebouwd rond een gesloten staalfabriek.

Industriële themaparken zijn de boze droom van IJmuiden en andere Europese staalsteden die angstig naar China kijken. Chinese fabrieken krijgen staatssteun en produceren daardoor goedkoop staal dat zij in Europa en Amerika voor dumpprijzen op de markt brengen, waarschuwen grote staalproducenten. Terwijl staal onmisbaar is voor de lokale werkgelegenheid en industrie, voegen zij daar aan toe.

Staaldumping

De Europese Commissie en de Amerikaanse president Donald Trump zijn het daar hartgrondig mee eens. Staal is een grondstof voor allerlei industrieën, stelt de Europese Commissie. Trump zegt dat de staalindustrie zelfs cruciaal is voor de nationale veiligheid. Het leger vertrouwt namelijk ook op staal. Daarom tekende Trump afgelopen donderdag een document waarin hij opdracht geeft voor een onderzoek naar staalimporten. Als blijkt dat Amerikaanse fabrieken last hebben van staaldumping door andere landen, trekt hij waarschijnlijk een hogere tariefmuur op rond de VS.

Europa heeft zo’n onderzoek al gedaan. Ja, de Chinese dumping is schadelijk, zo was de uitkomst. Daarom verhoogde Europa twee maanden geleden de importtarieven voor Chinees staal. Europa gaat op de isolationistische toer, was het knorrige commentaar vanuit Peking.

Dat verwijt klinkt nog niet naar de VS. Trump is dan ook voorzichtig om de Chinezen niet voor het hoofd te stoten. Hij heeft China nodig om Noord-Korea in bedwang te houden. “Dit heeft niets te maken met China”, zei Trump over de staaldumping. “Dit is een wereldwijd probleem.”

Voor Trump heeft staal een iconische betekenis. Het staat voor de hardwerkende Amerikaanse fabrieksarbeider die zo zwaar is getroffen door de globaliseringelite. Toen hij het document ondertekende, sprak Trump over “een historische dag voor de Amerikaanse staalindustrie en, belangrijker nog, voor de Amerikaanse staalarbeider”.

Sinds Trump decreten en andere documenten ondertekent, gaat het uitstekend met de aandelen van Amerikaanse staalbedrijven. Die zijn sinds 2003 niet zo hoog geweest als nu. Dat heeft vooral te maken met de troefkaart ‘nationale veiligheid’ die Trump trekt.





Tekst loopt door onder afbeelding.