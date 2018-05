Ook sportieve alfamannetjes passen niet met zijn tweeën op een apenrots

Rivaliserende teamgenoten komen wel vaker voor in de sportwereld, zeker in de Formule-1. Vettel en Webber bij Red Bull. Hamilton en Rosberg bij Mercedes. Prost en Senna, misschien wel de bekendste rivaliserende teamgenoten uit het verleden.

In 1988 en 1989 was de Duitser Alain Prost met twee wereldtitels de onbetwiste nummer één bij McLaren, tot het jonge Braziliaanse supertalent Ayrton Senna bij de stal kwam om zijn feestje te verpesten. Prost haatte de gedreven Braziliaan. Hij liet later zelfs in zijn contract bij Williams vastleggen dat Senna niet in het team mocht.

In 1989 zat Senna teamgenoot Prost op de hielen in de race om de wereldtitel. Tijdens de beruchte wedstrijd op het circuit in Suzuka kwam Senna bij een inhaalactie in botsing met Prost, die niet verder kon rijden.

Senna kon wel door, op weg naar zijn eerste wereldtitel. Maar juichen kon hij niet. Prost werd toch wereldkampioen, omdat Senna werd gediskwalificeerd voor zijn inhaalactie. Toen Prost afscheid nam van de sport kon hij beter met zijn vroegere rivaal overweg. Ze waren tot de dood van Senna zelfs bevriend.

Ibra en Raffi

Dat kunnen we van de aartsvijanden Zlatan Ibrahimovic en Rafael van der Vaart nog niet zeggen. Die relatie was gedoemd te mislukken toen braniemannetje Ibrahimovic in 2001 bij Ajax kwam. In die tijd werd Van der Vaart gezien als het grote talent. Hij was het alfamannetje in de kleedkamer. Dat vond het Zweedse straatschoffie maar niets.

In 2004 illustreerde een trap van Ibrahimovic wie er nu de baas was. In een vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Zweden zette Ibrahimovic in een rechtstreeks duel zijn noppen op het been van teamgenoot Van der Vaart, die geblesseerd raakte.

Eén ding was duidelijk: het kon zo niet langer met die twee. Louis van Gaal, die toen technisch directeur was bij Ajax, vertelt in zijn biografie over de twee spelers die de grootste ruzie hadden in de kleedkamer. "Dan moet je één van de twee laten gaan, dat probleem moet de kleedkamer uit."

Hij verkocht Ibrahimovic op de laatste dag van de transfermarkt aan Juventus. Daarna was Van der Vaart als vanouds weer het belangrijkste mannetje op de apenrots.