Ook simpele ideeën kunnen nieuwe perspectieven bieden

Dag Jan,

Je hebt de Neerlands Hoop gewonnen! Gefeliciteerd! Een prijs voor een cabaretprogramma met wiskunde als belangrijke (raak)lijn. Waar onder andere een lied over de tangens inzit - een waardig vervolg op onze kaskraker over de sinus en de cosinus - en een lied over de stelling van Fermat. Wat ongelooflijk en waanzinnig.

Er vielen meer mensen in de prijzen deze maand, want ook de Nobelprijzen werden uitgereikt. In de natuurkunde was het eigenlijk oersaai, want er gebeurde precies wat iedereen verwachtte: de prijs ging naar het onderzoek naar en de ontdekking van zwaartekrachtgolven. En net als bij de ontdekking van het Higgsdeeltje was er gedoe over waarom slechts drie personen de prijs kregen, terwijl het onderzoek wordt uitgevoerd door een gemeenschap van duizenden wetenschappers en technici.

Niet dat de toekenning van de prijs onterecht is, trouwens. Meer dan een eeuw na de voorspelling van het bestaan van zwaartekrachtgolven door Einstein hebben we nu de technologie om ze ook waar te nemen. En dan blijkt dat het heelal ervan wemelt, want inmiddels staat de teller al op vier waarnemingen van botsende zwarte gaten. En er zit nog meer in het vat: er wordt momenteel hard gejaagd op zwaartekrachtgolven van een andere categorie, die worden veroorzaakt door botsende neutronensterren. De vergelijking is al vaak gemaakt, maar het is écht alsof we een nieuw zintuig hebben om naar het heelal te kijken.

Overigens was die vierde, meest recente waarneming van botsende zwarte gaten een bijzondere omdat die zowel door Amerikaanse detectoren als door de Europese detector werd gezien. En daardoor kunnen we de bron van de zwaartekrachtgolf minstens tien keer nauwkeuriger lokaliseren aan de hemel.

Het is een schitterend voorbeeld van trilateratie: het bepalen van de locatie van een punt door het meten van afstanden, gebruikmakend van de geometrie van cirkels en bollen. Precies zoals de GPS-antenne in je telefoon je locatie op aarde bepaalt. Heb je trouwens heel veel sinussen, cosinussen en tangensen voor nodig.

Misschien ben ik wat beroepsgedeformeerd, maar ik heb helemaal niet opgelet waar de andere Nobelprijzen voor zijn uitgereikt. Zat er nog wat leuks tussen?