Ook schoonzoon Trump gebruikte privé-mail voor politieke zaken

Het mailgedrag van Kushner is des te pijnlijker omdat hij daarmee heeft gedaan wat Trump nu juist sterk veroordeelde bij zijn politieke tegenstrever in de campagne, Hillary Clinton, die in haar tijd als minister van buitenlandse zaken een privé-mailserver gebruikte.

Lees verder na de advertentie

Trump wist de e-mailkwestie tot een vast thema in de campagne te maken en verbond er zelfs de uitroep "Lock her up!" (Sluit haar op) aan, die met groot enthousiasme door zijn aanhang werd gescandeerd tijdens Republikeinse manifestaties.

Clinton zelf zegt dat de aandacht voor de zaak, vooral van toenmalig FBI-directeur James Comey, een belangrijke factor was bij haar verkiezingsnederlaag.

Tientallen e-mails gecheckt Nu heeft nieuwssite Politico dus aan het licht gebracht dat Jared Kushner eind vorig jaar ook zijn privé-mail heeft ingezet voor politieke aangelegenheden. Dat gebeurde vooral in de tijd waarin de regering-Obama de macht overdroeg aan Trump en zijn staf. Zeker vier mensen die op de hoogte zijn van Kushners e-mailverkeer hebben de correspondentie tegenover Politico bevestigd. De nieuwssite zegt bovendien tientallen e-mails te hebben gezien en gecheckt. Een groot e-mail-archief van de president zelf is volgens ingewijden niet te verwachten: Trump twittert liever dan dat hij mailt. Gevoelige informatie of geheimen kwamen er overigens niet in aan de orde, en bovendien belt en sms't Kushner liever dan dat hij e-mailt, schrijft Politico.