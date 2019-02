Ook Rutte door het stof over energienota: ‘Dit draagt niet bij aan het vertrouwen’

“De communicatie verdiende geen schoonheidsprijs”, “ik baal enorm van de verwarring” en “dit draagt niet bij aan het vertrouwen”. Premier Mark Rutte bekende gisteren schuld voor de blunder met de energierekening. In één beweging probeerde hij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vrij te pleiten.

Eerder deze week werd minister Eric Wiebes van economische zaken al naar de Tweede Kamer geroepen om uit te leggen waarom de energienota dit jaar niet stijgt met de eerder door het kabinet voorspelde 108 euro, maar met 334 euro. En dat terwijl er eind vorig jaar al signalen waren van prijsvergelijkers dat de energiekosten hoger zouden uitvallen.

“Dat moeten we niet meer doen”, zei Rutte over de stelligheid waarmee het kabinet, in de persoon van staatssecretaris Mona Keijzer, de verhalen over een hogere rekening ‘bangmakerij’ had genoemd. Excuses wilde hij niet aanbieden. “Daarmee los ik niets op.”

Rutte houdt vol: Koopkracht stijgt Niettemin gaat de premier er nog steeds van uit dat de koopkracht dit jaar stijgt. “De zorgkosten, energierekening en de btw gaan dit jaar omhoog, maar daar staat een verlaging van de inkomstenbelasting tegenover.” In maart moet blijken of die ­raming nog klopt. Rutte zei dat deze voorspelling van het CPB komt, dat andere cijfers gebruikt dan het PBL. Meermaals benadrukte hij dat het PBL – “een heel goed functionerend bureau” – geen blaam treft. Verschillende politici wezen naar het PBL, dat de voorspelling voor 2019 had gedaan met verouderde gegevens uit 2017. Rutte: “Het kabinet is te stellig geweest. Dit valt het PBL niet aan te rekenen.”

Klimaatakkoord De onrust over het PBL komt het kabinet zeer ongelegen. Op 13 maart, kort voor de Provinciale Statenverkiezingen, verschijnen de doorrekeningen van het klimaatakkoord van CPB en PBL. De rekenblunder geeft de critici van het voorgenomen klimaatbeleid munitie in handen. PVV en ­Forum voor Democratie hameren er toch al op dat de klimaatrekening onbetaalbaar wordt, een onbetrouwbare rekenmeester versterkt dat beeld. Rutte ontkende dat zijn mea culpa iets met de aanstaande doorrekening te maken heeft. “Wel hebben we ambtelijk tegen het PBL gezegd dat het belangrijk is dat ze bij de doorrekeningen uitgaan van zo actueel mogelijke gegevens.”

