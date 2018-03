Ook Renault en Nissan gaan samenwerken

Concurreren? Nee, samenwerken of zelfs fuseren. Autofabrikanten van over de hele wereld zoeken steeds vaker toenadering tot elkaar. Neem Fiat en Chrysler die in 2014 fuseerden of Opel dat sinds 2016 behoort tot de groep Peugeot-Citroën (PSA). Een derde grote fusie in korte tijd lijkt op handen: die tussen Nissan en Renault. Samenwerken scheelt de bedrijven geld, en één groot merk kan zich beter wapenen ten opzichte van techbedrijven zoals Google, die nadrukkelijk snuffelen aan de autobranche.

Lees verder na de advertentie

Nissan en Renault zouden volgens persbureau Bloomberg met elkaar spreken over een samensmelting van de bedrijven tot één groot merk. De autobouwers werken al jaren intensief samen en vormden een alliantie op de automarkt: Nissan heeft 15 procent van de aandelen van Renault en andersom bezit de Franse autofabrikant 43 procent van de aandelen van het Japanse merk. Samen hebben de autobouwers sinds 2016 een aandeel van 34 procent in Mitsubishi Motors.

Deze bedrijven kunnen onder één vlag nog efficiënter produceren en gezamenlijk werken aan ontwikkelingen zoals elektrificatie Loek Kramer van accountants- en adviesbureau KPMG

Onduidelijk is of dat laatste merk ook onderdeel wordt van de fusie, die overigens nog niet in kannen en kruiken is. Onder meer de Franse overheid, aandeelhouder van Renault, kan er een stokje voor steken. Een eventuele samensmelting zou van de drie merken de grootste autofabrikant ter wereld maken, ten koste van Volkswagen. Ook die Duitse fabrikant bestaat uit een collectief van ruim tien merken, waarvan de bekendste Volkswagen zelf, Audi, Seat, Skoda, Bentley en Porsche zijn.

Geen vreemde stap Een huwelijk tussen Nissan en Renault ligt volgens Loek Kramer van accountants- en adviesbureau KPMG voor de hand. "Voor mij zou een fusie het slotstuk van de huidige succesvolle samenwerking zijn. Deze bedrijven kunnen onder één vlag nog efficiënter produceren en gezamenlijk werken aan ontwikkelingen zoals elektrificatie. Dit lijkt me dus geen vreemde stap", zegt de automotive-specialist. Nissan, Renault en Mitsubishi hebben elkaar op drie vlakken iets te bieden. Nissan heeft met de Leaf een van de eerste en succesvolle elektrische auto's in zijn assortiment. Voor Mitsubishi geldt hetzelfde voor de hybride Outlander. Renault staat bekend om zijn design en kwam de afgelopen jaren met vernieuwende modellen. Met de fusie zou een blok ontstaan dat kan concurreren met de topdrie: Volkswagen, Toyota en General Motors. Het vormen van een groot merk kan voor autofabrikanten ook een manier zijn om zich te wapenen tegen techbedrijven die onderzoek doen naar elektrische of zelfrijdende auto's. Uit KPMG-onderzoek blijkt dat de vijftig grootste autofabrikanten (inclusief Tesla) eind 2017 goed waren voor slechts 20 procent van de beurswaarde van de vijftien grootste techbedrijven. Reuzen als Google of Amazon zou het kopen van een automerk de mogelijkheid geven auto's op serieuze schaal te produceren. Grote productieproblemen bij Tesla tonen aan dat het opbouwen van zo'n proces specifieke kennis vereist.

Autonoom vervoer Automotive-specialist Kramer van KPMG denkt dat het zo'n vaart niet loopt. "Ik zie zulke bedrijven eerder samenwerken dan elkaar overnemen. Van belang is vooral dát er wordt samengewerkt. Tech en automotive kunnen niet zonder elkaar nu complexe vraagstukken zoals autonoom vervoer steeds belangrijker worden. In mijn ogen moet er veel meer naar samenwerking worden gezocht." In dat opzicht geeft Renault het goede voorbeeld. Sinds 1994 heeft het Franse bedrijf een joint venture met elektronicabedrijf Samsung. Samen met de Zuid-Koreanen maakt Renault elektrische auto's voor de Aziatische markt. Ook concurrenten zijn actief. Gisteren maakten Daimler (Mercedes Benz) en BMW bekend intensief te gaan samenwerken op het gebied van elektrisch rijden en autodelen. Fiat Chrysler bouwt met Waymo, een zusterbedrijf van Google, aan een zelfrijdende auto.