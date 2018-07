Ook PvdA laat schoolbestuurder Postema vallen, maar hij wil niet vertrekken

De Tweede Kamer wil dat Postema opstapt. Ook de PvdA, de partij waarvoor Postema fractievoorzitter is in de Eerste Kamer, laat hem vallen. "We zijn tot de conclusie gekomen dat de positie van de bestuursvoorzitter onhoudbaar is", zei Kirsten van den Hul, de onderwijswoordvoerder van de partij, vanmiddag.

Postema denkt zelf niet aan opstappen, liet hij vanmiddag weten. Hij zegt een mandaat te hebben van de Raad van Toezicht om te waken over de continuïteit van LVO. "Daar ben ik mee bezig", zegt hij. Volgens hem is LVO er meer bij gebaat als hij blijft dan wanneer hij weg zou gaan.

Appje

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen stuurde vandaag per ongeluk een appje naar partijleider Lodewijk Asscher de wereld in, waarin ze aandringt op het vertrek van Postema.

"Lo, we kunnen Postema niet overend houden", schreef ze per ongeluk in de status van haar WhatsApp, in plaats van als bericht aan fractievoorzitter Lo(dewijk) Asscher. "Iemand moet nu bellen dat hij eer aan zichzelf moet houden. Debat is slechts denkbare scenario voor ons (en dat ligt niet aan Kirsten).”

Het appje van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen aan PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. © -

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven zei er vanmiddag in de Tweede Kamer over: "Ik vind dat je als bestuurder 's ochtends in de spiegel moet kunnen zeggen: 'ik ben de juiste persoon op de juiste plek'. Laat ik het zo zeggen, ik geloof dat ik in dit geval een andere afweging had gemaakt."

Maar de bestuurder weg sturen, kan de minister niet zomaar. Daarvoor moet de inspectie eerst onderzoek doen naar of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan. Dat onderzoek loopt. "Dat gaat over de volle breedte", aldus Van Engelshoven. "Was het nu verstandig dat hij nog nevenfuncties heeft die veel tijd kosten, klopt de beloning? Daar kunnen we na de zomer consequenties uit trekken."

Marianne van Wegberg, het tweede lid van het college van bestuur van LVO, stapte al op vanwege de problemen met de eindexamens op VMBO Maastricht. Vandaag werd bekend dat haar positie voorlopig wordt overgenomen door Jan Rijkers. Hij moet de problemen op het VMBO Maastricht gaan oplossen. Postema draagt daar volgens de minister geen enkele verantwoordelijkheid meer voor.