Ook Oostenrijk weigert Turkse minister bij herdenking mislukte coup

De Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken Sebastian Kurz zei vanochtend dat het bezoek van een Turkse minister een gevaar voor de openbare orde betekent. De Turkse minister van Economische Zaken, Nihat Zeybekci, wilde naar het land afreizen. Wat Kurz betreft is hij welkom voor een officieel bezoek, maar Zeybekci wil uitsluitend voor een openbaar optreden naar Oostenrijk komen.

Kurz' ministerie beklemtoonde dat Kurz de poging tot staatsgreep in Turkije altijd scherp heeft veroordeeld. Maar de Oostenrijkse minister heeft ook ‘de golf van massale arrestaties en ontslagen’ veroordeeld, die op de couppoging volgden. Hij heeft bovendien kritiek op de ‘enorme beperking van de vrijheid van meningsuiting’ in Turkije.

Apeldoorn

Op verschillende plaatsen in Europa wordt deze week stilgestaan bij mislukte staatsgreep van Turkse militairen op 15 juli vorig jaar. De Turkse vicepremier Tugrul Türkes wilde daarvoor naar Apeldoorn afreizen, waar de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) morgen een herdenking houdt. Volgens Rutte is het ‘een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart’ dat Türkes niet welkom is in Nederland.

De Turkse minister is welkom voor een officieel bezoek, maar hij wilde uitsluitend voor een openbaar optreden naar Oostenrijk komen

Afgelopen maart ontstond een diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland, toen het kabinet weigerde om Turkse bewindslieden te laten spreken op bijeenkomsten in Nederland in het kader van een Turks referendum dat in april werd gehouden over een machtsuitbreiding voor Erdogan.

Het vliegtuig met de Turkse minister van buitenlandse zaken Cavosoglu kreeg toen geen toestemming om te landen in Nederland. Daarop probeerde de Turkse minister van familiezaken Kaya vanuit Duitsland heimelijk naar Nederland te komen. Er ontstonden rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam toen haar verhinderd werd de menigte toe te spreken. Kaya werd tot ongewenst vreemdeling verklaard en daarna gedwongen om onder politiebegeleiding het land te verlaten.

Minister Fatma Betul Sayan Kaya van Familiezaken werd op 12 maart de toegang tot het Turkse consulaat in Rotterdam geblokkeerd. Ze moest Nederland daarna verlaten. © anp

De Nederlandse houding leidde tot grote woede bij de Turkse regering. Die eiste excuses en verbiedt de Nederlandse ambassadeur sindsdien om terug te keren naar zijn post in Ankara. Volgens het kabinet heeft Turkije in maart bovendien laten weten dat het voorlopig helemaal geen contact wil met Nederlandse ministers of hoge ambtenaren. Dat is voor het kabinet een extra reden om de Turkse vicepremier deze week niet in Nederland te willen hebben.