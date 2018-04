Ook onder de grond kan hoogspanning een gezondheidsrisico zijn

Een langdurige blootstelling aan sterke magneetvelden verhoogt mogelijk de kans op kinderleukemie, zegt de Gezondheidsraad in een rapport dat gisteren verscheen. De raad analyseerde nieuwe onderzoeken over het verband tussen kinderkanker en hoogspanningslijnen. In de resultaten vond de raad sterke aanwijzingen dat kinderen die minstens een jaar in een magneetveld van een sterkte van minstens 0,4 microtesla wonen, één tot twee maal meer kans maken op leukemie. Dat betekent dat elke twee jaar één geval van kinderkanker mogelijk samenhangt met de aanwezigheid van elektrische hoogspanning.

Lees verder na de advertentie

Jaarlijks wordt bij ongeveer 135 Nederlandse kinderen leukemie geconstateerd. “Een oorzakelijk verband is nog niet bewezen, maar dat dit op toeval berust, lijkt onwaarschijnlijk,” zegt Eert Schoten, woordvoerder van de Gezondheidsraad.

Anders dan een elektrisch veld, gaat een magnetisch veld dwars door grond en bouwmaterialen heen

Achttien jaar geleden zag de Gezondheidsraad ook al aanwijzingen voor een verband tussen kinderleukemie en bovengrondse hoogspanningslijnen. Nu zijn de aanwijzingen sterker, en lijkt vooral de magneetveldsterkte van invloed te zijn. “Anders dan een elektrisch veld, gaat een magnetisch veld dwars door grond en bouwmaterialen heen”, zegt woordvoerder Schoten. Daardoor komen nu ook transformatorhuisjes en ondergrondse kabels in beeld. De raad adviseert daarom het bestaande ‘voorzorgbeleid’ ook uit te breiden naar deze elektriciteitsvoorzieningen.

In 2000 adviseerde de Gezondheidsraad om geen nieuwe huizen onder bovengrondse hoogspanningslijnen te bouwen en sinds vorig jaar stopt de overheid de elektriciteitsbedrading zoveel mogelijk onder de grond. Ook biedt zij een uitkoopvergoeding aan aan huiseigenaren die onder een hoogspanningslijn wonen.

Om tafel “Het bewijs is niet minder geworden, maar meer”, zegt Monique Beerlage, secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Het platform wil zo snel mogelijk met alle partijen om de tafel. “Van gemeenten tot netbeheerders, dit is voor iedereen van belang.” Voor ondergrondse kabels en transformatorhuisjes moet een nieuwe berekening komen om de magneetveldsterkte te kunnen vaststellen, zegt Beerlage. “Als de staatssecretaris van infrastructuur en milieu besluit om met dit advies verder te gaan, moet er dus snel een nieuwe rekenmethode komen.” Ook een woordvoerder van Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, zegt het advies met de staatssecretaris, gemeenten en andere netbeheerders te willen bespreken. “We houden ons al jaren aan het voorzorgsbeleid, maar een oorzakelijk verband tussen kinderleukemie en hoogspanningslijnen staat nog steeds niet vast. Vooralsnog is het alleen een mogelijkheid.”