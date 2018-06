Ook NVWA aansprakelijk gesteld voor de fatale val van een vierjarige jongen

Na de speeltuin en de buitenschoolse opvang wordt nu ook toezichthouder NVWA aansprakelijk gesteld voor de fatale val van een vierjarige jongen van een speeltoestel.

Het speeltoestel in Grootebroek, zoals te zien op de website van RTL nieuws. © TRBEELD

De jongen overleed eind 2015 nadat hij bij een uitje van de naschoolse opvang in een binnenspeeltuin in Grootebroek van een toestel viel. Het geheel aan luchtkussens is bedoeld voor oudere kinderen als een soort survival-klimwand, maar de vierjarige wilde er buiten het toezicht van volwassenen vanaf glijden en viel op de betonnen vloer. Deze maand werd bekend dat speeltuin en opvang - inclusief individuele medewerkers - vervolgd worden voor dood door schuld. Deze week kreeg de familie via omroep RTL inzage in documenten waaruit zou blijken dat toezichthouder NVWA al in 2013 had geconstateerd dat het betrokken toestel niet deugt.

Letselschade-advocaat Liesbeth Poortman zegt dat daarmee niets is gedaan en dat de jongen nog zou hebben geleefd als het toestel direct was verzegeld. Ze wil via de burgerrechter de NVWA aansprakelijk stellen. "Maar we hebben ook het Openbaar Ministerie gevraagd om de NVWA strafrechtelijk te vervolgen, ook voor dood door schuld. Met de klacht uit 2013 is niets gedaan, terwijl de toezichthouder verplicht is om toestellen die niet deugen, te verzegelen."

Aansprakelijk De speeltuin heeft volgens Poortman inmiddels aansprakelijkheid voor de val erkend en ook met de opvangorganisatie is ze dicht bij een vergelijk. De nieuwe informatie noopt haar ook de NVWA aan te klagen. Ze vertegenwoordigt vaker ouders van kinderen die slachtoffer werden. "Bij hen merk je niet alleen dat ze onderste steen boven willen, maar ook heel belangrijk vinden dat zoiets in de toekomst nooit meer kan gebeuren." De NVWA zegt dat in 2013 alleen is vastgesteld dat de klimwand geen veiligheidscertificaat had. Na aandringen van de toezichthouder heeft de speeltuin alsnog een certificaat opgestuurd. Na het fatale ongeluk bleek dat certificaat te horen bij een ander type speeltoestel, volgens de NVWA bijna identiek aan het grote luchtkussen waar de jongen vanaf viel. De veiligheid in speelcomplexen is volgens de NVWA allereerst de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Wel is het controlebeleid aangepast: sinds vorig jaar wordt een toestel zonder geldig certificaat direct verzegeld. Toezichthouders worden met enige regelmaat aansprakelijk gesteld. Zo loopt een zaak tegen de politie over het schietdrama in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. De psychiatrisch patiënt die zeven jaar terug zestien mensen verwondde en zes mensen en zichzelf doodschoot, had een wapenvergunning gekregen van de politie, terwijl agenten niet alle informatie hadden verzameld. Nabestaanden stelden de politie aansprakelijk. Volgens de rechtbank was de wapenwet niet goed nageleefd, maar is die wet niet bedoeld om de mensen in het winkelcentrum te beschermen. Dat is juist wel het geval, zei het gerechtshof, dat de politie eerder dit jaar aansprakelijk stelde. De politie vecht de zaak aan bij de Hoge Raad.