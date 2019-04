Ook Nederland weert nu bepaalde borstimplantaten, tot lichte frustratie van plastisch chirurgen

Direct nadat Frankrijk deze week een verbod afkondigde op borstimplantaten van zes fabrikanten, riep de Europese Commissie de andere EU-lidstaten bij elkaar voor een teleconferentie. Ook landen buiten Europa hingen aan de lijn. Want als Frankrijk een verbod afkondigt omdat haar inwoners een te hoog risico lopen, dan geldt dat mogelijk gevaar toch ook voor inwoners van andere landen?

Voor borstimplantaten is een risico op ALCL vastgesteld, een vorm van lymfeklierkanker. De kans daarop is 1 op 7000 voor vrouwen van 75 jaar die eerder in hun leven een borstimplantaat kregen en nog steeds hebben, zo staat in Nederlands onderzoek naar de ziekte. Voor vrouwen van onder de 50 jaar met een implantaat is de kans 1 op de 35.000.

Er is ook wat frustratie bij plastisch chirurgen. Waarom trok Nederland niet gezamenlijk op met andere Europese landen? Marc Mureau, voorzitter van de NVPC

Aanvaardbaar De vraag is of dat een aanvaardbaar risico is. Frankrijk vindt van niet, ook omdat er andere (auto-immuun) ziektes kunnen ontstaan door bepaalde borstprotheses. Minister Bruno Bruins van medische zorg nam het zekere voor het onzekere. Hij vroeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te kijken naar de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit. Het resultaat wordt binnen drie weken verwacht. Daarnaast stapte Bruins naar de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en drong erop aan te stoppen met de zogenoemde macrogetextureerde en polyurethaan gecoate implantaten. In totaal hebben ongeveer 200.000 vrouwen in Nederland een borstprothese. Hoeveel vrouwen de implantaten dragen die nu in Frankrijk zijn verboden, zoekt de NVPC nog uit. Na afloop van de teleconferentie namen alleen Nederland en Canada maatregelen. Italië zou ook stappen overwegen. Volgens Marc Mureau, de voorzitter van de NVPC, is er een beetje met ongeloof gereageerd op de Nederlandse actie. “Er zijn landen om ons heen, België, Duitsland en Engeland, die bij het standpunt blijven dat wij eerder hadden: geen verbod en geen tijdelijke stop. Er is ook wat frustratie bij plastisch chirurgen. Waarom trok Nederland niet gezamenlijk op met andere Europese landen?” Mureau vindt het besluit moeilijk om uit te leggen: “Voor vrouwen die een prothese van een bepaald type overwegen, worden de risico’s te groot gevonden. Tegelijkertijd wordt tegen de vrouwen die al zo’n prothese hebben gezegd: de risico’s zijn zo klein dat preventief verwijderen niet noodzakelijk is.” Een reden om af te zien van preventieve verwijdering kan het ontbreken van een medische noodzaak zijn. Geen enkele operatie is geheel zonder risico. Dat geldt dus ook voor preventief verwijderen van een prothese. Daar komt bij dat zonder medische noodzaak een vrouw zelf de verwijdering moet betalen omdat de verzekeraar zo’n operatie niet vergoedt.

