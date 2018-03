Ook na vijf uur varen is er geen spoor van de vrienden die 44 jaar geleden verdwenen

Meter voor meter zoekt de bemanning van de P131 de bodem van De Brink af. De vier leden van het landelijk team onderwaterzoekingen richten hun blik op de sonarapparatuur die vreemde dingen in het water moet opmerken. Vanaf de oever kijken familieleden toe hoe tegen de achtergrond van een kalksteenfabriek het bootje van links naar rechts vaart en terug. Hier, met in de verte de kerktoren van Liessel als enige blijk van bewoonde wereld, kun je gerust ongezien iets uitspoken. Zeker in het donker. Dat was 44 jaar geleden niet anders.

Lees verder na de advertentie

In deze uitgestrekte plas zouden Hans Martens en Piet Hölskens in de nachtelijke uren van 16 maart 1974 na een avond stappen moeten zijn achtergelaten, waarschijnlijk in de rode Fiat Coupé van Piet. Broers en zussen van de mannen hebben gemengde verwachtingen van de zoekactie. Er is hoop, maar hoeveel hoop kun je hebben na zo’n lange tijd?

‘Onze overleden ouders zeiden dat we nooit moeten opgeven. Dat doen we dan ook niet.’ Riet, een zus van Hans Martens

Van de andere kant, dichter bij een vondst zijn de families in al die jaren nooit geweest. Concrete informatie van Judith Houben, particulier rechercheur, leidde naar deze plek. Haar bevindingen zijn voor de politie aanleiding genoeg om een poging te wagen.

Plaats delict “Al vinden ze maar een nummerbord, dan weten we tenminste iets”, zegt Gerda, zus van Hans. Jan Hölskens, broer van Piet, zit ‘boordevol verwachtingen’. “Ach jongen toch, het is zo spannend. Ik heb er vannacht niet van geslapen. De afgelopen jaren hebben we zo veel informatie ingewonnen. Dit moet gewoon het plaats delict zijn, alles wijst hierheen.” Riet, een andere zus van Hans, heeft daarentegen minder hoop. “Maar onze overleden ouders zeiden dat we nooit moeten opgeven. Dat doen we dan ook niet.” Want hun vader en moeder stelden ook alles in het werk om Hans terug te vinden. Gerda herinnert zich hoe ze in weekenden en vakanties bijna dagelijks met het gezin op pad gingen. Pretparken, dierentuinen: hoe meer mensen bij elkaar, hoe groter de kans dat Hans ertussen liep. “Op de kermis in Eindhoven rende mijn vader eens heel hard bij ons vandaan. Dacht hij in de verte Hans te zien. Maar dat was hem natuurlijk niet.” 'Het had me rust gegeven als ze iets hadden gevonden, maar na zo’n lange tijd kan dit er ook nog wel bij' Jan Hölskens, broer van Piet