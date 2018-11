Ook na nachtelijke marathonsessie geen akkoord over pensioenstelsel

De zoveelste ronde onderhandelingen, die donderdagavond begon, liep uit op een marathonsessie. De partijen zaten ruim 8,5 uur rond de tafel op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Rond 05.45 uur vrijdagochtend kwam naar buiten dat het overleg na het weekend wordt hervat.

“We zijn echt tot het gaatje gegaan’’, zei Rutte na afloop. “Iedereen gaat dat eens even op zich laten inwerken. Dan gaan we het begin volgende week of in de loop van volgende week weer oppakken.’’ Rutte, die sinds deze week zelf aanschuift in de hoop een doorbraak te forceren, zei niet teleurgesteld te zijn. “Er is vreselijk hard gewerkt.’’ Hij wilde niet ingaan op eventuele pijnpunten.

Er is bij werkgevers en bonden behoefte om even naar eigen kring terug te gaan voor onderling beraad, maakte Koolmees duidelijk na de ‘intensieve’ nacht. Het is natuurlijk gewoon een complex onderwerp en ingewikkeld proces, aldus de minister. “Het gaat over de toekomst van ons pensioenstelsel dat echt houdbaar is voor de komende generaties.’’

Enorme druk De druk op vakbonden en werkgevers om snel overeenstemming te bereiken, is enorm. Minister Koolmees staat in zijn hemd als er niet snel iets gebeurt. Het kabinet wil per se de pensioenen hervormen en Wouter Koolmees is de aangewezen man om dat te regelen. De vakbonden en werkgevers hadden het al eens moeten zijn in het voorjaar. Daarna was Prinsjesdag een nieuwe deadline. Die is gepasseerd. Het geduld van de politiek is nagenoeg op. De druk is bovendien groot omdat pensioenfondsen in oktober de balans opmaken en kortingen dreigen. Onder het huidige stelsel zijn de regels streng; er moet genoeg geld in de pensioenpotten blijven zitten voor toekomstige generaties. Als dat ook maar een klein beetje in gevaar komt, mogen de pensioenfondsen de uitkeringen niet verhogen en moeten de pensioenen zelfs omlaag. De grote Nederlandse pensioenfondsen dringen daarom aan op een snel akkoord. Vakbonden staan dus voor de moeilijke keus om door te gaan met het huidige stelsel, dat piept en kraakt, of nieuwe regels op te stellen, die onmogelijk op alle fronten een verbetering kunnen betekenen. Kunnen zij de druk van het kabinet weerstaan? En kunnen zij een nieuw systeem uitleggen aan hun achterban? Belangrijk struikelblok in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers lijkt de compensatie voor mensen die van het oude naar het nieuwe stelsel moeten overstappen. Vakbond FNV kwam onlangs met een eis voor een hogere rekenrente voor pensioenfondsen, maar dat is een rode lijn voor het kabinet. Koolmees heeft eerder wel aangeboden de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen.

