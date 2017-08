Ook na monsterverlies blijven Nederlandse hockeyers positief

Een tikje surreëel was het wel. Nadat de Nederlandse hockeyers maandagavond op het EK een historische nederlaag tegen België (5-0) hadden geleden, verscheen bondscoach Max Caldas voor de camera van de NOS. De vraag was hoe hard de klap bij hem was aangekomen.

Waar menig tv-kijker misschien woorden als 'mokerslag', 'afstraffing' of 'ontgoocheling' had verwacht, antwoordde Caldas dat dit kon gebeuren. Er was geen reden tot paniek, volgens hem. Immers: vanavond in het laatste groepsduel met Oostenrijk, de nummer 22 van de wereld, heeft Nederland aan een overwinning genoeg om alsnog de halve finale van het EK te bereiken. "We gaan hier alleen maar sterker van worden", zei Caldas stellig.

Die uitspraak vroeg het nodige inlevingsvermogen. Het Wagener Stadion in Amstelveen was op dat moment nog aan het bijkomen van de Belgische meedogenloosheid, die de ploeg eveneens had getoond in de halve finale van de Olympische Spelen tegen Nederland (3-1). Een jaar later was de uitslag nog pijnlijker. Het publiek, veelal oranjegekleurd, was compleet stilgevallen, net als de speaker die er nog wanhopig de stemming in had proberen te krijgen. Op grote schermen echoden de kille cijfers na: 5-0.

Brinkman las een aardige suggestie in een appgroep, met daarin oud-in­ter­na­ti­o­nals. 'En nu de stad in'

Was er na de forse nederlaag reden tot optimisme bij Oranje? Jazeker. De statistieken spraken in hun voordeel. Meer balbezit, meer strafcorners en veel meer schoten op doel, al stond daar de uitmuntende goalie Vanasch. Tevens bleven de Nederlandse hockeyers opereren als team. Dat kon als pluspunt worden gezien. Het creëren van teamgeest was nadrukkelijk een thema na 'Rio'. "Het teamproces is sterker geworden", zei middenvelder Billy Bakker na het duel met België. "We moeten niet te veel in het negatieve blijven hangen."

Positieve instelling Oud-international Floris-Jan Bovelander, olympisch kampioen in 1996, begrijpt die montere opstelling van de Nederlandse ploeg, die in juni nog de halve finale van de Hockey World League won. "Als je als team sinds een halfjaar het plezier in hockey weer hebt hervonden, heeft het geen zin om nu meteen in zak en as te zitten", meent Bovelander. "Dan moet je het positief proberen te houden. En daar is ook reden toe: er is nog niets verloren dit EK." Jacques Brinkman, recordinternational en tweevoudig olympisch kampioen, vindt dat te mild. Volgens hem is er alle aanleiding om de nederlaag tegen België kritisch tegen het licht te houden. "Ze zijn compleet weggespeeld", meent Brinkman. "Dat is op zich niet erg, maar als ik dan lees dat Robbert Kemperman vindt dat Nederland de bovenliggende partij was, dan is dat eigenlijk nóg pijnlijker. Je kunt hier namelijk van leren, maar dan moet je ook de pijnpunten durven benoemen." Volgens Brinkman schortte het vooral aan de zone- en mandekking. "Het leek wel alsof België met twee man extra op het veld stond." Brinkman las een aardige suggestie in een appgroep, met daarin oud-internationals. 'En nu de stad in', schreef een van hen met een knipoog. Brinkman: "Wij verloren tijdens de poulefase van het WK'98 in Utrecht met 5-1 van Duitsland. Dan moet je als team de zinnen verzetten. Bij ons is dat gelukt, want wij werden later alsnog wereldkampioen. Dat kan nu ook." Bovelander is het daarmee eens. De knop moet om. En wel zo snel mogelijk. Maar: "Als je alle spelers van België en Nederland tegenover elkaar zet, dan vond ik de Belgen op alle posities completer – zowel technisch, tactisch als fysiek. Mocht je België in de finale opnieuw tegenkomen, dan zul je als team echt boven jezelf uit moeten stijgen."

• Hockeysters in de dubbele cijfers De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich gisteren nauwelijks hoeven in te spannen om groepswinst bij het Europees kampioenschap veilig te stellen. Tsjechië had in het Wagener Stadion in Amstelveen niets in te brengen tegen het team van bondscoach Alyson Annan. Het werd 10-0. Nederland had eerder Spanje met 3-1 verslagen, gevolgd door een 1-0 overwinning op België. In de halve eindstrijd neemt Oranje het morgen op tegen Engeland, dat in de andere poule als tweede eindigde. Duitsland en België treffen elkaar in de andere halve eindstrijd. Engeland is titelverdediger bij het EK. Nederland won het evenement bij de vrouwen in 2011 voor het laatst.

