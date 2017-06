Ook na Ira-aanslag bleef royal Patricia Knatchbull voorvechter van de vrede

Het moment dat het leven van haar en haar familie voor altijd tekende, dwarrelde zelfs decennia na het fatale boottochtje in de Ierse wateren slechts als sterrenstof door Patricia Knatchbulls verduisterde brein. Een knal. Een vuurbal richting hemel. Waterdruk op haar oren. Verdrinkingsangst. Ronddobberende stukken hout. Paniekgekleurde stemmen. Een rubberbootje met handen. Haar 83-jarige schoonmoeder Lady Brabourne, die seconden voor de bomexplosie juist opmerkte: "Wat een schitterende dag!" En daarna heel lang niets.

Toen de oudste dochter van de Lord Mountbatten in de dagen na die 27ste augustus 1979 weer langzaam de wereld werd binnengezogen, daalden ook de details van de Ira-aanslag op de Britse adel langzaam in. Terwijl de Ierse nationalisten pochten met deze 'executie' de elite en hun 'slaven uit de arbeidersklasse' duidelijk te hebben gemaakt ook zij deel uitmaakten van het conflict, vernam Knatchbull stukje bij beetje dat haar vader, haar schoonmoeder en een vijftienjarige vriend van haar één jaar jongere tweeling Nicholas en Timothy waren omgekomen. Ze was zich er in haar schaarse lucide momenten van bewust dat haar eveneens zwaargewonde echtgenoot John zich elders op de afdeling bevond en dat Timothy naast haar op de intensive care lag.

Niemand sprak over Nicholas. Pas toen Knatchbull haar zus Pamela een briefje toestak met de woorden 'Ik denk dat Nicky dood is' werden haar bange vermoedens bevestigd. Ze kon niet eens huilen: haar gezicht was op 120 plekken gehecht, inclusief haar ogen. "Mijn Ira-facelift", zei ze vaak onderkoeld.

Familie

De in 1924 geboren Patricia Mountbatten was een volle nicht van prins Philip en een achterachternicht van koningin Elizabeth. Zij en Pamela speelden als kind vaak met 'Lilibeth' en haar zus Margaret en het viertal bleef ook in hun volwassen jaren hecht met elkaar. De twee prinsessen waren haar bruidsmeisjes toen ze in 1946 trouwde met filmmaker John Knatchbull, die ze had ontmoet toen beiden in de laatste oorlogsjaren in de marine dienden en die onder zijn adellijke naam Brabourne later producent was van onder meer 'A Passage to India'.

Lady Patricia was de peettante van het oudste kind van Elizabeth en Philip, kroonprins Charles. En na de aanslag waren het de koningin en prins die zorgden voor Timothy, blind aan één oog en grotendeels doof, toen zijn ouders daartoe fysiek nog niet in staat waren. In de eerste zes maanden na het verlies van Nicholas werd ze iedere dag in tranen wakker.

Inmiddels gravin Mountbatten nadat ze, bij wijze van uitzondering, als vrouw de titel van haar vader had geërfd, wijdde ze haar leven aan het bijstaan van andere ouders die kinderen verloren. Ze was daartoe schutspatroon van een aantal organisaties en sprak onadelijk openhartig over haar gevoelens. "Het helpt te praten over de dood", stelde ze. "Maar wij Britten zijn daar niet bijzonder goed in."

Bitter was ze niet. Enkele dagen na de aanslag lieten de Knatchbulls weten de Ieren nog steeds als hun vrienden te zien. Het deed haar pijn dat de verpleegsters haar nauwelijks durfden aan te kijken uit schaamte over een handvol radicale landgenoten. En toen Elizabeth in 2012 de hand schudde van de Noord-Ierse vicepremier Martin McGuinness, in 1979 een Ira-leider die volgens sommigen de aanslag op Mountbatten autoriseerde, had ze de zegen van Charles' peettante.

"Ik ben groot voorstander van alles dat leidt tot vrede", zei Patricia Knatchbull. "Daar is het allemaal om te doen geweest."

Patricia Edwina Victoria Knatchbull werd geboren op 24 februari 1924 in Londen. Ze overleed op 13 juni 2017 in Mersham, Kent.