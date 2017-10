Ook modehuis Gucci is om: 'Bont is niet meer van deze tijd'

Toch kondigt ook dat modehuis, dol op dierenvacht in de luxe en overdadige kleding, aan te stoppen met bont. Vanaf het voorjaar van 2018 worden er geen wasberen, coyotes, vossen of konijnen meer geofferd voor een lekkere bontkraag. "Ik denk dat het niet meer van deze tijd is", zei CEO van Gucci Marco Bizzarri daarover tijdens een speech in Londen. "We doen ons best om het beter te doen voor het milieu en voor dieren."

De stukken in de huidige collectie waar bont in verwerkt zit, worden allemaal geveild. Dat zal ongetwijfeld flink wat geld opleveren, de laatste Gucci-jas met bont, maar dat gaat naar dierenrechtenorganisaties, belooft Bizzarri. Als klap op de vuurpijl wordt Gucci ook nog eens lid van de Fur Free Alliance, dat als doel heeft het gebruik van bont in kleding helemaal uit te bannen.

Gucci is niet het eerste grote modemerk dat bont uitbant. Merken als Calvin Klein, Hugo Boss en Giorgio Armani gingen Bizzarri voor. Maar dat zo'n groot modehuis, een Italiaanse ook nog, kiest voor een bontvrije toekomst stemt dierenrechtenorganisaties optimistisch.

Cynici zeggen dat Gucci deze beslissing helemaal niet heeft genomen uit compassie met de dieren, maar omdat het een jongere doelgroep wil aanspreken voor wie duurzaamheid en diervriendelijkheid belangrijk is. Belangrijker in ieder geval dan voor de bella donna's die van oudsher behoren tot de clientèle van Gucci. Misschien. Maar dat zal die dieren een worst wezen.