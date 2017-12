Ook met Kerst hangt Amerika aan de lippen van Trump

Maar ook op 'Christmas Eve' hing Amerika weer aan de lippen van Donald Trump. Deels omdat hij daar zelf via Twitter zijn best voor deed, en deels omdat de media weer eens van anonieme bronnen schokkende uitspraken van het staatshoofd hadden opgetekend.

Op Twitter ging Trump vooral tekeer tegen een van de hoogste politiebazen van het land, de adjunct-directeur van de FBI: "Andrew McCabe van de FBI, niet alleen kreeg zijn vrouw al dat geld van M (marionet van Clinton), hij gebruikte naar het schijnt zijn officiële FBI email-account om haar campagne te promoten. Dat kan je natuurlijk niet doen. Dit waren de mensen die Hillary Clinton aan het onderzoeken waren."

Daarmee verwoordt Trump de verdenking – vermoedelijk diezelfde ochtend behandeld op zijn favoriete tv-zender, het rechtse Fox News – dat de FBI vergeven is van Democraten en dat hij in het onderzoek naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen geen eerlijke kans krijgt. Trump ontsloeg in mei FBI-directeur James Comey omdat die geen aanwijzingen van de president wilde opvolgen over dat onderzoek. Dat gaf zoveel politieke opschudding dat het ministerie van justitie zich gedwongen zag een speciale aanklager met het Rusland-onderzoek te belasten. Dat wordt echter voor een groot deel nog steeds uitgevoerd door de FBI.

Speelbal

Is McCabe een speelbal van de Democraten? Voor aanhangers van Trump is dat overduidelijk. Zijn vrouw Jill McCabe is als Democraat actief in de politiek. In 2015 probeerde ze – tevergeefs – een zetel te veroveren in de Senaat van Virginia. Voor haar campagne kreeg ze geld uit het verkiezingsfonds van de Democratische gouverneur van Virginia, Terry McAuliffe, en veel ook: een half miljoen dollar - ongeveer een derde - van haar totale campagnekas. McAuliffe is een goede vriend van de Clintons. En naar het email-gebruik van Hillary Clinton werd tijdens de verkiezingscampagne onderzoek gedaan door de FBI, waar Andrew McCabe toen ook al adjunct-directeur was. Een duidelijk belangenconflict, toch?

Terwijl de president in zijn vete met de FBI het initiatief heeft, werd hij zaterdag overvallen door publicatie van pijnlijke uitspraken van hemzelf in de New York Times.

Volgens de betrokkenen, en volgens ex-collega's van McCabe bij de FBI, is er niets aan de hand. Van concrete pro-Clinton beslissingen is hij niet beschuldigd. Als een man bij de politie werkt, kun je moeilijk zijn vrouw verbieden politiek actief te zijn. En dat ze als Democraat van Democratische politici steun krijgt, kun je dan verwachten.

Niettemin klaagde Trump na het ontslag van Comey dat ook McCabe ontslagen had moeten worden, want de adjunct was door het vertrek van de hoogste baas opeens tijdelijk directeur van de FBI. Inmiddels is op die post de door Trump benoemde Christopher Wray aangetreden en is McCabe weer adjunct. Maar rustig is het rond hem niet geworden. Vorige week werd hij door een commissie van het Huis van Afgevaardigden zestien uur lang verhoord. Volgens de Republikeinen in de commissie om de onderste steen boven te krijgen over de partijdigheid van het Clinton-onderzoek. Volgens de Democraten als onderdeel van een campagne om de FBI als partijdig af te schilderen, voor het geval de resultaten van het Rusland-onderzoek pijnlijk zijn voor Trump.