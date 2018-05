Ook kledingmerk Gap gaat op de knieën voor China en vernietigt shirts

Kledingmerk Gap moest diep door het stof nadat het een T-shirt verkocht met een volgens China 'onjuiste' kaart van het land. Het land zou zijn afgebeeld zonder delen van Tibet, Taiwan en de Zuid-Chinese zee, die China wel tot zijn territorium rekent. China annexeerde Tibet in de jaren vijftig en het ziet Taiwan als opstandige provincie, al ontbreekt de internationale erkenning daarvoor.

Op Chinese sociale media waren foto's opgedoken van het T-shirt. Die zouden zijn gemaakt in een winkel vlakbij de Niagara-watervallen in Canada. Er volgden honderden negatieve Chinese reacties op de foto's, waarna Gap besloot het kledingstuk uit de schappen te halen. Het bedrijf liet weten dat het per ongeluk een verkeerde kaart heeft afgedrukt op de shirts. Ook zei Gap dat het de soevereiniteit en territoriale integriteit van China respecteert en er in de toekomst alles aan zal doen om zulke fouten te voorkomen. China is een belangrijke afzetmarkt.

Mercedes bood zijn excuses aan nadat het de Dalai Lama, door China verguisd, citeerde op sociale media

Sorry Veel buitenlandse multinationals zijn bang om het Chinese regime op de tenen te trappen. Ze vrezen dat het regime hun de toegang tot de Chinese markt ontzegt. China houdt bedrijven nauwlettend in de gaten en neemt harde maatregelen als er volgens de Chinese autoriteiten fouten worden gemaakt. Zo werd de website van hotelketen Marriott uit de lucht gehaald nadat het Tibet en Taiwan als zelfstandige naties aanduidde. Ook haalde de Chinese overheid de website van modeketen Zara offline nadat het Hongkong als zelfstandige regio omschreef. En dus weten veel bedrijven niet hoe snel ze na een Chinees verwijt 'sorry' moeten zeggen. Recentelijk bood Mercedes zijn excuses aan nadat het de Dalai Lama, door China verguisd, citeerde op sociale media. De Chinese markt is ontzettend belangrijk voor het Duitse automerk. Vorige maand riep China verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op het matje om duidelijk te maken hoe zij Taiwan, Macau en Hongkong moesten beschrijven op hun websites. China vindt dat de maatschappijen de soevereiniteit van China moeten respecteren. Het Witte Huis reageerde fel op deze actie en noemde de waarschuwing 'manipulatieve' onzin. Het T-shirt van Gap was korte tijd nog online te verkrijgen, maar is inmiddels van de website gehaald. Gap liet weten dat de shirts zullen worden vernietigd. Bij nieuwe shirts zullen de door China juist bevonden kaart gebruikt worden.