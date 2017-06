Ook in Washington blijft Melania Trump liever binnen

Op de foto die de first lady gisteravond tweette (zie hieronder), zien we een deel van de Mall in de Amerikaanse hoofdstad, waarlangs veel beroemde bouwwerken staan. We kijken door een in vakken verdeeld raam over gras en water naar monumenten voor de eerste en de derde president van de VS, George Washington en Thomas Jefferson. De lucht is strakblauw. Binnen staan ter weerszijden van het raam twee brandende kaarsen.

De first lady bekijkt de wereld als een prinses vanuit haar torenkamer

Het stemmige beeld past helemaal bij eerdere foto's die Melania Trump op Twitter plaatste. Daarop waren vaak uitzichten te zien vanuit haar appartement in Trump Tower in New York. Soms zagen we haar zoontje Barron die bezig was met sport of een andere activiteit, meestal op de rug. Zelden andere mensen. De enkele keer dat ze buiten leek te zijn waren de foto's gemaakt vanuit een auto, te zien aan druppels op de ruiten.

Buitenstaander De first lady leek zichzelf zo neer te zetten als een buitenstaander, misschien wel een kluizenaar. In een fascinerend artikel analyseert de Amerikaanse schrijver en filmmaker Kate Imbach de twitterfoto's van Melania Trump en ze komt daarin tot de conclusie dat de first lady de wereld bekijkt als een prinses vanuit haar torenkamer. Melania Trump bleef bovendien in New York wonen terwijl haar man al president was. Er werd gezegd dat ze helemaal geen zin had om in het Witte Huis te gaan wonen. Maar nu het schooljaar van Barron is geëindigd, zijn moeder en zoon toch naar Washington verhuisd. Barron gaat na de zomer naar een privé-school in Maryland, buiten de stad. In New York overheerst opluchting na de verhuizing. Buren kregen genoeg van de strenge veiligheidsmaatregelen rond Trump Tower, aan 5th Avenue op Manhattan. Bovendien was er ergernis over de extra kosten voor de beveiliging, die rond de 150.000 dollar per dag zouden liggen. Een petitie die haar opriep om snel naar Washington te vertrekken, net als eerdere first ladies, kreeg in maart meer dan 250.000 handtekeningen. Het is de vraag of Melania Trump blij is met de verhuizing naar Washington. De tekst bij haar eerste foto vanuit haar nieuwe woonplaats wekt een wat weemoedige indruk: 'Uitkijkend naar de herinneringen die we zullen opbouwen in ons nieuwe thuis! #Verhuisdag'. Ooit zal ze hier ook weer vertrekken, weet de first lady. Kijkt ze al uit naar die dag? Lees ook: Melania Trump, altijd mooi, altijd alles perfect onder controle.

