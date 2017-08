Ook in het nieuwe tv-seizoen is het weer knokken om de kijker

Sowieso gaat de NPO meer nadruk leggen op online. Het internetbudget wordt verdriedubbeld van twintig naar zestig miljoen euro per jaar, een verhoging die ten koste gaat van investeringen in tv en radio. Toch blijven de ogen voornamelijk gericht op tv. Ter vergelijking: de NPO besteedt daar ieder jaar 400 miljoen euro aan.

Maar de NPO snijdt niet enkel oude koek. Een greep uit het nieuwe aanbod? ‘Senior stagiair’ , waarin een groep werkzoekende vijftigplussers wordt geholpen bij het vinden van een stageplek bij een jong en hip bedrijf (vanaf 6 september op NPO1), ‘Hotel Sophie’, waarin Sophie Hilbrand gasten ontvangt om te praten over seksualiteit anno 2017 (vanaf 7 september op NPO3) en ‘Achter de Dijken’, een achtdelige tv-serie over calvinisme met Leo Blokhuis als presentator (vanaf 8 september op NPO2).

RTL

RTL is en blijft de koning van de vrijdag- en zaterdagavond. Dit seizoen vooral met een hele trits programma’s waar BN’ers de hoofdrol spelen. Zo strijden sterrenduo’s vanaf zaterdag om de titel ‘beste danskoppel’ in een nieuw seizoen van ‘Dance Dance Dance’, en proberen negen bekende Nederlanders op diezelfde avond een fictieve moord in een Zweeds dorpje op te lossen in ‘Kroongetuige’, dat wordt gepresenteerd door Penoza-ster Monic Hendrickx.

Net als de NPO haalt RTL oude paradepaarden van stal. Op 7 september begint de nieuwe reeks van ‘Expeditie Robinson’ op RTL5, waar dit keer niet enkel sterren moeten zien te overleven op een onbewoond eiland, maar ook een handjevol onbekende Nederlanders. En ‘The Voice of Holland’ komt 20 oktober op tv, met zangeres Anouk terug in de rode draaistoel.

En dan zijn er natuurlijk enkele programma’s met Linda de Mol als gezicht. De RTL-coryfee presenteert vanaf woensdag vier afleveringen van ‘The Story of My Life’, waarin bekende koppels zich laten transformeren tot hoogbejaarden. Ook keert ze vanaf 14 oktober terug in de studio met ‘O, wat een jaar’, om BN’ers aan de tand te voelen over hun kennis over een bepaald jaartal.