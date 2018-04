Ook in Den Haag is de joint niet meer welkom

Den Haag is daarmee de eerste gemeente die een ‘blowverbod’ voor zo veel specifieke delen van de stad instelt. Volgens een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke zijn de ‘vele klachten van inwoners en bezoekers’ over overlast in deze delen van de stad de reden voor het verbod. Eerder wijzigde de gemeenteraad al de algemene plaatselijke verordening om het verbod juridisch mogelijk te maken.

Het gaat onder meer om het gehele stadsdeel centrum, het gebied rond het centraal station, de kuststrook bij Scheveningen en delen van de wijken Escamp en Laak. Stank- en geluidsoverlast zijn volgens de gemeente de voornaamste klachten. In grote delen van dit gebied geldt al een verbod om alcohol op straat te drinken.

In de buurt van scholen en speeltuinen

Den Haag kiest voor een andere aanpak dan twee grote steden die al met een blowverbod werken. De gemeente Amsterdam verbiedt softdrugs alleen op concrete plekken, zoals bij scholen en speeltuinen. Rotterdam stelde in 2010 een dergelijk verbod in rond vijf scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, maar dat werd later uitgebreid tot de hele stad. Ook al mag nergens in Rotterdam op straat een joint gerookt worden, risico op een boete loopt de gebruiker ook daar in de buurt van scholen. Rotterdam is al langer bezig met het terugdringen van het aantal coffeeshops en voor de shops die overblijven mag er evenmin worden geblowd op straat.

Volgens de woordvoerder van Krikke beperkt de overlast in Den Haag zich niet tot schoolpleinen en de straat bij coffeeshops. Ook in portieken in de desbetreffende wijken zal de politie vanaf nu gaan controleren. Het is niet zo dat agenten standaard hele wijken op blowers gaan controleren, ze rukken vooral uit na klachten. In het begin zullen blowers op straat nog een waarschuwing krijgen, vanaf volgende maand kan de politie boetes gaan uitdelen. Met een uitgebreide informatiecampagne ook gericht op jongerenhotels wil de gemeente de toerist waarschuwen dat het vanaf nu menens is.

Het blowverbod maakt zo een opmars in Nederland, verschillende andere gemeentes overwegen het ook in te stellen of hebben al gebieden in hun centrum aangewezen. Juridisch ging dat niet zonder slag of stoot. Het blowverbod in Rotterdam werd eerst ongeldig verklaard door de rechter omdat die vond dat je niet een hele stad mag ‘droogleggen’. In hoger beroep kreeg Rotterdam toch groen licht. Ook Den Haag heeft een verbod voor de hele stad overwogen, maar de gemeente denkt dat het beter werkt als ze zich concentreert op de plekken waar overlast wordt ervaren.