Ook in de return tegen Trencin blijft Feyenoord tobben

Op een avond waarop een mirakel gevraagd werd, moest Feyenoord-trainer Van Bronckhorst zich tevreden stellen met de gedachte dat zijn gemankeerde elftal in ieder geval nog voor hem wil strijden. Dat was althans het signaal dat Feyenoord gisteravond afgaf in de Kuip, waar het Slowaakse Trencin na de 4-0-­overwinning in de heenwedstrijd nooit meer in gevaar kwam in de derde voorronde van de Europa League (1-1).

Van Bronckhorst had zijn lot min of meer in handen van de spelersgroep gelegd na de verloren seizoens­opening bij De Graafschap (2-0). Die nederlaag, gekoppeld aan de blamer­ende vertoning bij Trencin (4-0), zorgde meteen weer voor crisissferen in Rotterdam-Zuid. Was er nog wel geloof in de aanpak van Van Bronckhorst? De Feyenoord-coach sprak nadrukkelijk zijn vertrouwen uit in zijn spelers, waarmee hij hoopte dat ze het zouden terugbetalen in een thuisoverwinning tegen Trencin – om nog maar te zwijgen over de benodigde ruime zege.

Een stormachtig begin werd gevraagd van Feyenoord. De thuisclub, gesteund door ruim 25.000 supporters, probeerde vanaf het begin nog iets van de avond te maken. Een snelle treffer was nodig. Feyenoord leverde die, nadat verdediger Botteghin geheel vrij kon inkoppen uit een corner van Berghuis. Het moest als doping dienen voor de Rotterdammers, maar kort daarna werd Feyenoord al ontmaskerd.

De club had de heenwedstrijd tegen Trencin uiterst lichtzinnig benaderd – een licht­zin­nig­heid die geen enkele Nederlandse club zich kan permitteren

Binnen een minuut kreeg Trencin-spits Mance vrije doortocht van het centrale verdedigingsduo Botteghin en Van der Heijden. Hij schoot raak achter doelman Vermeer (die speelde in plaats van Bijlow), waarmee ook de laatste Rotterdamse hoop smoorde.

Geen noviteit Niet dat Feyenoord geen kansen meer kreeg. Als het al mogelijk was geweest om nog vijf keer te scoren, dan was het wel tegen Trencin. Kans na kans kreeg het elftal van Van Bronckhorst. Botteghin was voortdurend dreigend in de lucht, Van Persie zorgde voor gevaar en ook dribbelaar Berghuis kwam in kansrijke positie. Soms was het een wonder dat de bal er niet in ging. Zoals bij Toornstra, die de bal over de keeper wipte, maar verdediger Lawrence zijn inzet in extremis van de lijn zag halen. Hetzelfde gebeurde met een schot van Vilhena. Het gebrek aan scorend vermogen is geen noviteit bij Feyenoord. In de eerste drie officiële wedstrijden van dit seizoen wisten de Rotterdammers nog geen doelpunt te maken. Botteghin, Vente en Malacia waren er in de tweede helft nog wel dichtbij, maar scoren bleek opnieuw erg moeilijk. Waarmee het Europese avontuur al strandde in augustus.