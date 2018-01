Ook in de krimpregio draaien makelaars overuren

Anderhalf uur. Zo lang duurde het voordat makelaar Rogier Leenaers een woning nabij het centrum had verkocht. In Amsterdam of Utrecht? Nee, in het Limburgse Heerlen. Toegegeven, het is een uitzondering. Maar, zegt Leenaers, staat een woning in krimpgebied Parkstad tegenwoordig langer dan drie maanden te koop, dan is er iets ernstig mis. "Mijn agenda explodeert. In het afgelopen jaar verkocht ik 40 procent meer."

Diezelfde aantrekking van de Limburgse woningmarkt blijkt ook uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren publiceerde. In 22 jaar tijd werden er niet zoveel woningen verkocht als afgelopen jaar. Maar liefst 14.675 stuks, ruim twee keer zoveel als in 2013, toen de woningmarkt op zijn gat lag. Ook de huizenprijzen in de regio stegen met 18,7 procent fors.