Ook in de cel buigt de IS-jeugd niet want bewakers worden gezien als ongelovigen

"Hoeveel Hashed ik heb vermoord, weet ik niet. Er was niemand die dat bijhield." Khayralah Mezadivan (18) zegt het ernstig, aan tafel in de bibliotheek van de jeugdgevangenis in de Koerdische hoofdstad Erbil. Hij vocht bij Mosul tegen de sjiitische milities, de Hashed al-Shabi, als strijder voor de radicaal-islamistische terreurgroep IS.

Nu zit hij een straf van negen maanden uit. Hij is een van de ruim honderd, meestal Arabische, jongeren die hier vastzitten vanwege betrokkenheid bij IS, na te zijn opgepakt door de Koerdische peshmerga-troepen.

Sommigen van hen ontkennen die betrokkenheid, anderen geven alleen toe dat ze op een IS-basis hebben gezeten. Maar Mezadivan, met zijn haar onder een zwarte doek en een broek tot boven de enkels, volgens IS-regels, geeft toe dat hij bij de IS-politie werkte, controleposten beheerde en aan het front vocht.

Toekomst

Hij is een van de zogenoemde Leeuwenwelpen, de jongeren die IS beschouwde als de toekomst van de beweging. Het gevangenispersoneel ziet hem als gevaarlijk, want het paradijs dat IS beloofde, lokt hem nog steeds. Waarom hij zich aansloot, als veertienjarige in Mosul? "De uitleg van de Koran beviel me. En de economische situatie was slecht: geen werk, geen water of stroom, geen geld. En ze bedreigden me als ik het niet deed."

In de oorlog tegen IS, die in Irak zo'n drie jaar heeft geduurd, zijn duizenden mannen en jongens gevangen genomen wegens banden met de terreurgroep. Ze kwamen terecht in Koerdische en Iraakse gevangenissen; hun aantal wordt geschat op zeker 13.000.

Hoeveel van hen onder de achttien zijn, is onbekend. In de Koerdische regio in het noorden van Irak zijn zeker twee jeugdgevangenissen waarin honderden jongens vastzitten. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde in maart vorig jaar al een aantal van 150 minderjarige jongens in Koerdische gevangenissen, maar dat zijn er nu vermoedelijk meer, omdat de oorlog nog tot en met juli vorig jaar duurde.