Ook huiseigenaren willen 'van gas los', maar éérst duidelijkheid

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat demissionair minister Henk Kamp van economische zaken die duidelijkheid geeft. De VEH vraagt daarom om een ‘handelingsperspectief voor huishoudens’, waarin onder andere moet staan wat de alternatieven voor gas zijn, inclusief voors en tegens.

Ook wil de vereniging dat Kamp een datum noemt waarop het gasnet wordt losgekoppeld. Zodat huiseigenaren weten of het verstandig is om bijvoorbeeld een cv-ketel te vervangen of toch maar te investeren in een warmtepomp.

En een andere vraag van huiseigenaren: wie betaalt? Volgens directeur belangenbehartiging Rob Mulder van de VEH kunnen kan de afkoppeling tot 50.000 euro per woning kosten.

Steun De VEH ziet wel wat in de plannen van de overheid. Iets meer dan de helft van de leden heeft aangegeven het eens te zijn met de ambitie van de overheid om in 2050 niet langer afhankelijk te zijn van aardgas. Bijna honderd gemeenten zijn nog ambitieuzer en verklaarden onlangs dat ze kort na 2030 alleen nog woningen zonder aardgas hopen te hebben. Volgens de energiebranche zijn die plannen echter veel te rooskleurig. Medy van der Laan liet vorige week in Trouw namens vrijwel alle Nederlandse energieleveranciers weten verbaasd te zijn over het gemak waarmee gemeenten die voorspelling doen. In het interview noemt het 'energieboegbeeld' dit 'stoere taal die voor burgers niet behapbaar is'. "Het is goed dat gemeenten hier, met behulp van bedrijven en energienetbeheerders, mee bezig zijn. Maar schep geen irreële verwachtingen."

Het kan wél Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu vinden dat de Nederlandse huishoudens niet in 2050, maar al in 2030 'van gas los' moeten zijn. Dat kan ook, stellen ze. Daarbij wijzen ze op de overstap van kolen naar gas in huishoudens, in de jaren zestig. Die transformatie voltrok zich ook zo'n beetje in tien jaar. Nu de tijd nemen tot 2050 ziet de milieubeweging als onnodig uitstelgedrag. Cv-ketels moeten snel weg, net als gasovens en -kooktoestellen. Maar keuzes over vervangende technieken ontbreken nog bij gemeenten. Oude flats en hoogbouw 'gasloos' maken is duur en technisch lastig.

