Ook Guatemala's nieuwe president lijkt corrupt

Precies twee jaar nadat oud-president Otto Pérez Molina aftrad en in de cel belandde op beschuldigingen van grootschalige corruptie, stevent Guatemala opnieuw op een hevige grondwettelijke crisis af. Net als in 2015 zijn de hoofdrolspelers de zittende president, dit keer Pérez Molina's opvolger Jimmy Morales, en een internationale anti-corruptiewaakhond.

De crisis raakte afgelopen zondag in een stroomversnelling toen Morales, een voormalige tv-komiek, in een boodschap aan zijn landgenoten liet weten dat Iván Velázquez, het Colombiaanse hoofd van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (Cicig), per direct het land moest verlaten. Cicig werd in 2006 met goedkeuring van de Guatemalteekse regering door de Verenigde Naties opgericht om corruptie en georganiseerde misdaad in het Midden-Amerikaanse land te onderzoeken en vervolgens te vervolgen.

Twee dagen eerder kondigden Cicig en Guatemala's procureur-generaal aan de president te willen vervolgens voor mogelijk illegale, anonieme contributies aan zijn verkiezingscampagne van 2015. Bovendien verdenkt Cicig enkele familieleden van president Morales van fraude.

De beslissing leidde dan ook vrijwel onmiddellijk tot een storm van kritiek; voor de meeste Guatemalteken is de beslissing van de president, die amper argumenten voor de uitzetting van Velázquez aanvoerde, niet meer dan een doorzichtige poging om de rechtsgang te blokkeren. Ook in het buitenland werd woedend gereageerd; maandag liet de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley weten dat Velázquez de volledige steun van haar regering geniet.

"Het is evident dat dit voor Morales de beste oplossing was om de rechtszaken tegen hem en zijn familie te stoppen", fulmineert columniste Maria Aguilar van dagblad El Periódico. "De actie van Morales is een aanval op de grondwet. Zijn daden zijn crimineel en dictatoriaal en mogen daarom niet worden toegestaan."

Op veel steun lijkt de president niet te hoeven rekenen. Het Grondwettelijk Hof, de hoogste juridische instantie in het land, blokkeerde de uitzetting van Velázquez vrijwel meteen. De ministers van volksgezondheid en sociaal werk traden zondag verontwaardigd af. De minister van buitenlandse zaken weigerde Velázquez uit te zetten en werd daarom ontslagen. Boze burgers gingen onmiddellijk de straat op in hoofdstad Guatemala-Stad om tegen de president van het land te demonstreren.

De situatie lijkt een kopie van het schandaal dat twee jaar geleden Morales' voorganger Otto Pérez Molina de kop kostte. Cicig onderzocht destijds Pérez Molina, leden van diens kabinet en bevriende zakenlui en politici van grootschalige corruptie met importtarieven. Dat onderzoek, bijgenaamd 'La Línea' ('De Lijn'), loopt nog steeds en leidt nog iedere maand tot nieuwe arrestaties.

Pérez Molina trad op 2 september 2015 af, na maanden van massale demonstraties in het hele land. Hij wacht zijn rechtszaak in gevangenschap af. Cicig -hoofd Iván Velázquez verkreeg door het schandaal een heldenstatus bij miljoenen Guatemalteken, die hem als een onverschrokken kruisvaarder tegen smeergeld zien in een land dat traditioneel geldt als een van de meest corrupte in Latijns-Amerika.

"Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat Morales Velázquez probeert te verwijderen", zegt politicoloog en Midden-Amerika expert Mike Allison van de Universiteit van Scranton. "Hij gelooft dat hij anders net als Pérez Molina zou zijn geëindigd."

Het is onduidelijk hoe de crisis zal aflopen. Morales lijkt politiek geïsoleerd en zijn partij, het Nationaal Front voor Convergentie, heeft weinig steun in het congres. Veel Guatemalteken denken dan ook dat Morales net als zijn voorganger roemloos ten onder zal gaan.

"Ik denk dat hij zich politiek ernstig beschadigd heeft", stelt Mike Allison. "Het zal moeilijk voor hem worden om hier nog van te kunnen herstellen."

'Niet corrupt, geen dief' Dat Jimmy Morales nu van corruptie wordt verdacht en de rechtsgang lijkt te blokkeren, is voor veel Guatemalteken bitter en ironisch. Na de grootschalige corruptieschandalen onder zijn voorganger werd hij in 2015 tot president gekozen, omdat hij werd gezien als een buitenstaander die niet tot de politieke elite behoorde. Morales werd bekend als televisiekomiek en betrad de politieke arena zonder ervaring en zonder beschuldigingen van corruptie zoals zijn tegenstanders. Zijn leus 'Ni corrupto, ni ladrón' ('Niet corrupt, geen dief') sloeg bij miljoenen Guatemalteken aan.

