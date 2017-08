Ook fipronil in Poolse eieren

Volgens de NVWA gaat het om een melding van een eierhandelaar- of verwerker die zelf onderzoek heeft laten doen naar de eieren. “Het gaat niet om een monster dat wij hebben genomen, maar om een onderzoek uit de sector zelf.”

De woordvoerder roept de branchevereniging Anevei nogmaals op melding te doen als er vermoedens zijn van een te hoog fipronil-gehalte in eieren die het verhandelt of verwerkt. Bovendien moeten bedrijven eieren met teveel fipronil terugroepen en uit de handel halen. Dat geldt tevens voor producten waar de eieren in verwerkt zijn, en waarvan de grenswaarde van fipronil wordt overschreden.

Tekst en uitleg

Aanstaande donderdag is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de fipronilzaak die nu al weken voortsleept. Minister Schipper en staatssecretaris Van Dam moeten dan tekst en uitleg geven over het optreden in de zaak. De insecticide fipronil werd illegaal gebruikt om bloedluizen in kippenstallen te bestrijden, en is via die weg in de eieren terecht gekomen.

Begin september buigt ook de Europese Unie zich over de affaire, die inmiddels in achttien EU-landen speelt. Op 5 september is er een informele bijeenkomst van de EU-landbouwministers in de Estse hoofdstad Talinn. Daar schuiven ook eurocommissarissen Phil Hogan (Landbouw) en Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) aan om de ministers over de kwestie bij te praten.

In eerste instantie zouden de ministers pas drie weken later de stand van zaken bespreken, maar Duitsland dringt nu aan op een vervroeging. Andriukaitis zei vorige week topoverleg te willen beleggen over de eiercrisis, om lessen te trekken en een eind te maken aan de onderlinge ruzies. Zo hebben bewindslieden uit Nederland en België kritiek op elkaar geuit over hun aanpak. Staatssecretaris Van Dam zei vrijdag echter een einde te willen aan de verwijten. “Ik denk dat er de afgelopen tijd te veel over en weer is gezegd. Ik hecht vooral aan onze goede samenwerking.”

Lees meer over fipronil in ons dossier