Ook financieel directeur AkzoNobel weg vanwege ziekte

Controller Hans De Vriese neemt voorlopig haar taken waar, totdat er een definitieve opvolger is gevonden. Castella zal wel terugkeren in een hoge managementfunctie bij AkzoNobel.

In korte tijd zijn er verschillende mensen in de top van het verfconcern opgestapt. Büchner stapte in juli op, de president-commissaris Anthony Burgmans kondigde aan begin volgend jaar te vertrekken en nu zit dus ook de financieel directeur ziek thuis.

Hoogspanning Het verf- en chemiebedrijf maakte tegelijkertijd bekend dat het zijn winstdoelstelling voor 2017, een verbetering van het resultaat voor rente en belasting met minstens 100 miljoen euro, mogelijk niet gaat halen. Wel verwacht het bedrijf nog altijd een stijging in het resultaat. De top van AkzoNobel staat al het hele jaar onder hoogspanning. Concurrent PPG Industries benaderde het bedrijf met een overnamevoorstel en toen dat werd afgewezen kreeg het te maken met ontevreden investeerders, die aandrongen op het vertrek van president-commissaris Antony Burgmans. In een poging de aandeelhouders tevreden te houden, kwam AkzoNobel toen met plannen om de beurskoers een impuls te geven. Het beloofde een opsplitsing in een verf- en een chemiebedrijf en formuleerde ambitieuze doelstellingen om de resultaten te verbeteren in de periode tot en met 2020. Analisten waren al sceptisch over die doelstellingen en AkzoNobel erkent nu ook dat flink zijn best moet doen om ze nog te halen. Het bedrijf is de afgelopen tijd naar eigen zeggen verrast door tegenvallers, zoals nadelige valutaschommelingen, duurdere grondstoffen en moeilijke marktomstandigheden op het gebied van coatings voor schepen. Lees ook: Akzo-topman Büchner treedt af om gezondheidsredenen.

