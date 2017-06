Ook Europa kiest voor afschrikking van vluchtelingen - en het werkt

Als één land in de wereld weet hoe je vluchtelingen moet weghouden, is het Australië. Al duizend dagen achtereen heeft het land geen migrantenboot meer verwelkomd. Een ongekend succes, noemt de Australische regering dat.

De uitwassen van dat beleid worden liefst verzwegen. Migranten krijgen niet eens de kans om politiek asiel aan te vragen in Australië; ze worden weggestopt in detentiecentra op de eilanden Manus en Naura waar ze vaak psychische en fysieke schade oplopen. Mensenrechtenadvocaten spanden vanwege die langdurige opsluiting een rechtszaak aan tegen Australië. De regering schikte deze week en betaalde zeventig miljoen dollar (ruim 47 miljoen euro) aan 1900 asielzoekers. De proceskosten zouden hoger liggen dan de compensatie, vandaar die schikking.

Met andere woorden: de Australische regering betaalt liever om het huidige beleid van afschrikking voort te zetten dan dat het ook maar overweegt om de asielprocedure te versoepelen.

De Turkije-deal (Turkije vangt vluchtelingen uit Europa op in ruil voor geld) is daar een belangrijk voorbeeld van. Volgens premier Rutte is die methode een groot succes. Inderdaad blijkt de Turkije-deal een afschrikwekkende werking te hebben. Vorig jaar kwamen er 175.000 vluchtelingen aan in Griekenland, in 2015 waren dat er nog 800.000.

De opvang van vluchtelingen blijft Europa dus intern verdelen, maar over één aspect zijn de meeste Europese regeringsleiders het eens: probeer het aantal mensen dat de oversteek waagt met rubberboten te ontmoedigen. Vang ze op in de regio.

Australië is een trendsetter, het strenge asielbeleid spreekt wereldwijd aan. Ook in Europa lijkt afschrikking het nieuwe toverwoord. Natuurlijk zijn er belangrijke verschillen: in veel Europese lidstaten krijgen mensen die vluchten vanwege oorlog of onderdrukking nog altijd asiel.

Mensenrechten

Maar de keerzijde wordt vaak verzwegen. Bijvoorbeeld de situatie op de Griekse eilanden waar migranten nog altijd in eindeloze procedures zitten en Europa niet in staat is om hulp te bieden. Ook over de situatie in Turkije zelf waar mensenrechten niet zijn gewaarborgd en Syrische kinderen zelfs zouden werken in fabrieken, wordt liever niet gepraat. Is het te verdedigen dat Europa de Turkse president van autoritair leiderschap beticht, maar ondertussen mensen terugstuurt naar dat land?

Dat soort ongemakkelijke situaties zullen zich in de toekomst vaker voordoen als het Europese beleid van afschrikking wordt voortgezet. Zeker als er deals worden gesloten met het instabiele Libië - een land met drie regeringen, waar vluchtelingen hun leven niet zeker zijn omdat ze bijvoorbeeld verhandeld worden als slaven. Maar ook andere landen in de regio hebben een slechte reputatie. In Egypte zouden Eritrese vluchtelingen in de cel belanden.

Spanje heeft al wat langer ervaring in het maken van afspraken met landen in de regio. Met Marokko werkt het aan grensbewaking en dat heeft succes: de aantallen zijn drastisch gedaald. Maar Marokko gebruikt de deal ook als politiek instrument. Als Spanje iets doet dat de regering niet bevalt, laat Rabat de vluchtelingen door.