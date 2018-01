Ook eigenaren van honden met een stamboom vrezen voor gedragscursus

Rotterdam, woensdag 23 augustus 2017: een pitbull bijt zich vast in de arm van een achtjarig meisje. Het kind raakt zwaargewond en moet worden geopereerd. Drie maanden eerder, Diepenheim: een loslopende hond zorgt voor ernstige bijtwonden aan de benen van een zesjarig meisje. Het baasje laat het kind gewond achter.

Martijn van Dam, in het vorige kabinet staatssecretaris van dierenwelzijn, had tabak van dit soort incidenten. Hij publiceerde in mei vorig jaar een lijst met 21 zogeheten 'hoog-risico honden'. Daar staan de bekende namen op als Amerikaanse buldog, rottweiler en alle pitbull-achtigen. De baasjes, aldus Van Dam, moeten in 2018 verplicht een gedragscursus volgen.

Natuurlijk zijn wij straks ook aan de beurt, daar ben ik van overtuigd. En wie gaat die cursus eigenlijk geven? Ingrid Vellen, bestuurslid van de Bullmastiff Club Nederland