Ook een rat moet poepen van een eerste bakje koffie

Iedereen kent het fenomeen, ook al werkt het maar bij één op de drie personen. Maar het waarom is duister. Ook de wetenschap heeft geen antwoord op de vraag waarom sommige mensen pas na een kop koffie kunnen poepen. En dan ook per se moeten.

Koffie dempt in ieder geval de groei van bacteriën en versoepelt de darmspieren

Eén ding is duidelijk: de cafeïne kan het niet zijn. Cafeïnevrije koffie werkt net zo goed op de stoelgang en van een cola of energiedrankje krijgen de meeste mensen geen aandrang. Daarnaast waren er studies die erop duidden dat koffie de productie van hormonen of maagzuur zou stimuleren waardoor het voedsel sneller doorstroomde. Erg hard waren die bewijzen niet.

Slappe bakjes Artsen uit Texas zijn in de materie gedoken en hebben daarbij vooral gekeken naar de rol van darmbacteriën. Het zou te maken kunnen hebben met de verhoudingen tussen soorten bacteriën, vertelden ze zondag op een congres in San Diego. Met de verhouding tussen goede en slechte darmbacteriën. Koffie dempt in ieder geval de groei van bacteriën en versoepelt de darmspieren. Dat hadden ze gezien aan ratten die ze drie dagen lang op een koffiekuur hadden gezet. Zelfs na wat slappe bakjes telden ze beduidend minder bacteriën in de rattekeutels. Maar welke bacteriën sneuvelen in het zwarte goud, konden de artsen niet melden. Goede of slechte darmbacteriën, ze wisten het nog niet. Net zo min als ze konden zeggen waarom bacteriën de stoelgang zouden stimuleren of belemmeren. Ze wroeten nog even door.

